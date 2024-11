Iberian Supercars: Veloso Motorsport deverá adquirir um novo carro para 2025

No final da festa de Portimão, palco da última ronda do Iberian Supercars e do Supercars Jarama RACE, Luís Veloso fez o balanço da época na competição ibérica, que rendeu o bicampeonato na divisão GT4 Bronze.

O chefe da Veloso Motorsport congratulou-se pela conquista, apesar das dificuldades sentidas e revelou um pouco dos projetos para a próxima época. Além disso, comentou a decisão da organização, que irá limitar as grelhas em 2025, com atribuição de licenças para as equipas.

Oiça as declarações de Luís Veloso no link: