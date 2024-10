Iberian Supercars: Valência foi o “Shake down” para o Toyota da Batina Racing

Valência foi o palco da estreia do quarto Toyota GR Supra GT4 EVo, pela mãos da Batina Racing. A representação nipónica no Iberian Supercars está agora reforçada, com quatro Supras em pista.

A Speedy Motorsport foi a estrutura que mais fortemente apostou no GT4 da Toyota, com dois carros para o arranque da temporada. Pedro Salvador, chefe de equipa, explicou o que motivou a aposta na máquina nipónica:

“No ano passado apostamos no BMW com sucesso. Nada contra a BMW, mas quando chegou a hora de definir 2024, o plano era encontrar um parceiro que fosse competitivo, uma marca que tivesse uma dedicação e atitude semelhante à que reconhecemos à nossa estrutura.

Desde o primeiro contacto com a Toyota que as conversações foram muito positivas. A Gazoo Racing mostrou logo vontade de disponibilizar um ou dois carros, além de uma disponibilidade total para nos apoiarem na parte técnica. Neste momento o balanço é extremamente positivo. O aparecimento de outro Toyota assistido pela Sports & You permitiu que a marca se associasse ao campeonato de forma ainda mais vincada, com o apoio técnico e logístico. Temos à disposição um pack muito generoso de peças disponível no circuito, num camião da marca, permite encarar cada fim de semana com uma tranquilidade acrescida”. A presença da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal reforça ainda mais a força da aposta no carro.

O GR Supra GT4 EVO é uma versão melhorada do carro de corrida GR Supra GT4. As principais melhorias incluem um motor de 3,0 litros em linha de seis cilindros com 430 cavalos de potência, uma transmissão automática desportiva de 7 velocidades. Lançada para a época de 2023, a versão EVO melhora o desempenho, a fiabilidade e a operacionalidade com base no feedback das épocas de corrida anteriores. Uma versão EVO 2 está também a ser preaprada e deverá ir para as pistas em 2025.

A Batina Racing foi a quarta estrutura a pegar no modelo da Toyota, e em Valência teve o seu primeiro contacto com o carro. Uma vez que não foram feitos testes prévios, o foco da equipa não estava nos resultados, mas sim na adaptação à nova máquina e às suas exigências:

“Sabíamos que em Valência as classificações não eram importantes, dado termos um carro novo e tanto eu como a equipa precisávamos de conhecer o Toyota e perceber como ele funciona. Sem qualquer teste anterior, na verdade, este fim-de-semana foi também um ‘shake down’ para ver se tudo funcionava. Surgiram algumas questões de juventude típicas de um carro novo, mas temos o apoio da Toyota Gazoo Racing Europe e estas questões serão ultrapassadas”, afirmou Orlando Batina.

“Não conseguimos ainda uma adaptação completa ao Supra, mas já deu para perceber que é um passo em frente relativamente ao BMW M4 GT4 (F82) que usámos no último ano e meio. Tem muito potencial e percebe-se que é um carro de uma geração mais recente a todos os níveis. Vamos trabalhar para que na etapa do Algarve possamos estar já o mais familiarizados possível com o Toyota e podermos aproveitar o seu potencial”, concluiu o piloto.