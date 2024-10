Iberian Supercars: Toyota GR Supra GT4 é o carro do momento na Península Ibérica

A Speedy Motorsport e a dupla César Machado e Jan Duran conquistaram os títulos ibérico e espanhol de GT4 no Autódromo Internacional do Algarve, destacando o desempenho do Toyota GR Supra GT4 EVO.

Chegando à última etapa com uma vantagem confortável, Machado e Duran brilharam nas qualificações, com Machado a garantir a pole na Qualificação 1. Na primeira corrida, lideraram de ponta a ponta, assegurando o título ibérico. Na segunda, após uma recuperação, garantiram o terceiro lugar e o título espanhol, além da vitória na divisão GT4 Pro e o título ibérico por equipas.

Depois do azar, em Valência, a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal chegava ao Autódromo Internacional do Algarve determinada em conseguir bons resultados.

Com Bernardo Sousa de volta ao lado de Carlos Vieira, o foco estava na luta pelas primeiras posições e logo nos treinos chegaram boas indicações, com o terceiro tempo nos GT4 Pro a abrir o apetite para o que viria. Na qualificação 1, um sólido quarto lugar nos GT4 Pro mostrava que a luta pelo pódio seria uma realidade e que acorrida 1 daria boas oportunidades. A qualificação 2 não correu tão bem, com apenas o sétimo tempo nos GT4 Pro, um tempo longe do esperado, devido a uma bandeira vermelha que afetou a sessão e retirou as hipóteses de um resultado mais condizente com o ritmo evidenciado.

A Corrida 1acabou por confirmar as boas indicações e uma prestação forte da dupla Vieira / Sousa permitiu andar sempre na luta pelos primeiros lugares. O ritmo do grupo da frente era forte, mas a dupla da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal esteve sempre neste lote. O terceiro lugar nos GT4 Pro foi a prova cabal do bom andamento evidenciado.

No entanto, a Corrida 2 acabou demasiado cedo. Na largada, Carlos Vieira viu-se envolvido num incidente, sem culpa, que danificou de forma muito severa o GR Supra GT4 EVO. Um choque violento de um carro adversário, que perdeu o controlo na curva 2, fez temer o pior, mas a solidez do carro nipónico protegeu Vieira, que saiu do incidente sem mazelas. Infelizmente, foi mais um incidente numa primeira volta a comprometer seriamente as aspirações da equipa.

Bernardo Sousa fez questão de enaltecer o bom ritmo evidenciado ao longo do fim de semana:

“Apesar do que aconteceu na Corrida 2, creio que há muitos pontos positivos a enaltecer. O ritmo que mostramos na Corrida 1 é um sinal claro que temos tudo para andar na frente de forma regular. O pódio foi um bom prémio para a equipa e um sinal da nossa competitividade. Na corrida 2 sabíamos que teríamos mais dificuldades, dada a nossa posição de largada, depois da qualificação que foi afetada por bandeiras vermelhas. Mas estávamos confiantes numa boa recuperação. O acidente acabou com essas esperanças. Mas o mais importante é que o Carlos não teve nada. Vamos para o Estoril para terminar o ano com bons resultados.”

Carlos Vieira lamentou o acidente da Corrida 2, mas ficou satisfeito com o pódio alcançado:

“Temos de estar contentes com o ritmo que mostramos ao longo do fim de semana. Estivemos sempre entre os mais rápidos e o pódio na Corrida 1 é a prova disso. Na Corrida 2 o acidente tirou-nos a possibilidade de lutar por mais um bom resultado. É o segundo incidente em dois fins de semana consecutivos, sem qualquer responsabilidade da nossa parte. Estou agradecido ao trabalho da Toyota que fez um carro sólido que aguentou com o impacto, permitindo que saísse sem mazelas. Vamos com ainda mais vontade e motivação para o Estoril.”

A última jornada da temporada 2024 acontecerá no Estoril, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, para a derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade.