Iberian Supercars/Supercars España: Team VRT confirma Mercedes AMG GT4 | AutoSport

A Team VRT garantiu a presença de uma Mercedes AMG GT4 para Salvador Tineo e Luis González, aumentando a composição do Iberian Supercars e o Supercars España.

Desde o início de 2024 que temos vindo a assistir a diversas equipas e pilotos a assegurar a sua presença nas competições da Race Ready e esta dinâmica prossegue, com a equipa espanhola dirigida por Jordi Vila a garantir a participação de um dos seus Mercedes AMG.

Salvador Tineo e Luis González serão os recrutas da Team VRT, dividindo o carro de Estugarda inscrito categoria GT4, tendo qualquer um deles já uma longa carreira no automobilismo, depois de terem começado pelo karting, continuando nos Turismos e no GT, disciplinas onde provaram o sedutor sabor do triunfo.

Para Jordi Vila, a participação no Iberian Supercars e Supercars España é justificada pela qualidade e nível destas duas competições. “Decidimos participar nestes campeonatos, dado serem perfeitos para aprender e competir numa excelente grelha de partida, com excelentes carros e pilotos”, afirmou o chefe de equipa da Team VRT.

O espanhol admite que a sua formação terá um grande desafio pela frente, mas assegura que todos os membros da estrutura estão determinados para dar o máximo em cada momento da época. “Não será um ano fácil, dado que é para nós uma temporada de aprendizagem, mas vamos dar o nosso melhor. A nossa equipa, os mecânicos, os engenheiros e os pilotos estão todos muito motivados e estamos seguros de que teremos algo de positivo reservado para nós. Vamos a isto!”, concluiu com confiança Jordi Vila.

A Team VRT participou na edição do ano passado do Circuito Internacional de Vila Real com dois Peugeot 308 Racing Cup – um para Manuel Fernandes e outro para Jean-Philippe Imparato e Carlos Tavares – tendo ainda mais um Mercedes AMG GT4 disponível para o Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España.

A temporada das três competições terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril uma jornada de testes no Autódromo do Estoril.