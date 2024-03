Iberian Supercars/Supercars España: Autoworks Motorsport aposta na categoria GT4 | AutoSport

A equipa Autoworks Motorsport adquiriu um GT4 para poder competir nessa categoria na temporada que se avizinha do Iberian Supercars e Supercars España.

Os pilotos Borja Hormigos e Héctor Hernández, depois de conquistar o título de TC em 2023, dão este ano o salto para a categoria GT4 do Iberian Supercars e Supercars España com a Autoworks Motorsport, mantendo-se fiéis à BMW.

O duo espanhol esteve em destaque ao longo da temporada passada, assegurando o cetro da sua divisão e batendo-se pela primazia na categoria Turismo, graças à sua enorme consistência e fiabilidade do BMW M240i Racing, assim como à competência da formação espanhola. Agora vão evoluir no Iberian Supercars e Supercars España, passando a competir aos comandos de um BMW M4 (F82) GT4.

O duo da Autorworks Motorsport está entusiasmado com o desafio que tem pela frente, conscientes, porém, que o nível será ainda mais elevado. “Depois de conquistado o título da TC, adquirimos uma BMW M4 GT4 para disputar o Iberian Supercars e o Supercars España em 2024. É claro, para nós que é um grande salto e não será uma temporada fácil. Será um grande desafio para a equipa e teremos que nos familiarizar com o GT4, com o qual nos estrearemos tanto ao nível da pilotagem como nas afinações e, por outro lado, tentaremos ser competitivos em pista, onde encontraremos equipas e pilotos com muita experiência”, afirmou Borja Hormigos.

Os pilotos da equipa espanhola sublinham que a decisão de passar para a categoria GT4 se deve ao facto de os campeonatos da Race Ready serem a melhor opção para prosseguir no automobilismo, dada a sua organização, e esperarem ainda mais competição em pista na próxima temporada. “Com a primeira temporada no Iberian Supercars Endurance confirmámos que se trata de um campeonato com uma grande variedade de pilotos e equipas muito profissionais e isso traduz-se numa grelha de partida bem composta. Ficou muito claro para nós onde deveríamos estar em 2024 e que a nossa aposta foi acertada, uma vez que muitas equipas novas entrarão este ano”, concluiu Héctor Hernández.

A temporada das três competições terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril uma jornada de testes no Autódromo do Estoril.