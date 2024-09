Iberian Supercars: Speedy Motorsport foi a mais rápida nas qualificações

As qualificações de hoje para a terceira ronda do Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE foram extremamente competitivas, com os doze primeiros carros separados por menos de um segundo. César Machado e Jan Durán garantiram a pole-position para ambas as corridas, conduzindo o Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport no Circuito Ricardo Tormo. As sessões intensas definiram as grelhas de partida para as provas de 45 minutos, prometendo mais emoções para amanhã.

Quali 1

Na primeira qualificação da terceira ronda do Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE, César Machado garantiu a pole-position na sua última volta, superando Jorge Rodrigues por apenas 73 milésimos de segundo. O equilíbrio marcou a sessão, com o Audi R8 LMS GT4 de Rodrigues sendo o mais rápido entre os GT4 Bronze. Salvador Tineo e Manuel Gião ficaram logo atrás, competindo na GT4 Pro.

Stepan Suslov, num Aston Martin Vantage GT4, foi o segundo mais rápido da GT4 Bronze, enquanto Nerea Martí, no BMW M4 GT4, ficou em sexto. Miguel Nabais conquistou a pole na GT4 Am. Entre os GTX, José António Gomez, estreante, garantiu a pole, e Rui Miritta foi o mais rápido na categoria Cup, superando Marcus Fothergill por apenas 0,062s.

Quali 2

Na segunda qualificação do Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE, Jan Durán garantiu mais uma pole-position para a dupla da Speedy Motorsport, superando José de los Milagros por apenas 0,037 segundos. Filip Vava e Nil Montserrat, ambos da NM Racing Team, ficaram em terceiro e quarto, com Montserrat conquistando a pole da GT4 Bronze.

André Nabais foi o mais rápido na GT4 Am, enquanto Igor Sorokin ficou próximo, em segundo na categoria. Na GTX, Simon Moore conquistou a pole após uma disputa acirrada com Steve Kirton e Manuel Cañizares. Rui Miritta, novamente, assegurou a pole na divisão Cup.

As corridas de amanhã terão transmissão em direto na A Bola TV, DAZN España e no canal de YouTube do Iberian Supercars. A primeira terá o seu início às 9h10 e a segunda às 14h55. Até lá pode seguir os conteúdos difundidos no Instagram e no Facebook da competição.