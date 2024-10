Iberian Supercars, Pedro Salvador: “Missão cumprida! O segredo está no trabalho de equipa”

A Speedy Motorsport continua a sua trajetória de sucesso, alcançando dois novos títulos em 2024. No Autódromo Internacional do Algarve, a equipa, liderada por Pedro Salvador, chegou à última etapa do Iberian Supercars com 40 pontos de vantagem e, no Supercars Jarama RACE, apenas dois pontos atrás dos líderes, mesmo sem ter participado na etapa de Jarama.

César Machado e Jan Duran, dupla da Speedy, mostraram excelente desempenho: Machado garantiu a pole na qualificação 1 e venceu a corrida 1, assegurando o título ibérico. Na corrida 2, a dupla obteve o terceiro lugar, conquistando também o título espanhol. Com esses resultados, Machado e Duran sagraram-se campeões ibéricos e espanhóis de GT4, e a Speedy Motorsport garantiu o título ibérico por equipas.

Pedro Salvador estava muito satisfeito com os títulos obtidos:

“Extremamente satisfeitos com o que conquistamos. Conseguir conquistar estes títulos era o melhor cenário possível. O Supercars Jarama RACE caiu-nos no colo porque estávamos focados apenas no Iberian Supercars e no Campeonato Nacional. Felizes e orgulhosos do trabalho sério e dedicado que a minha equipa fez, desde os mecânicos, engenheiros, até a dupla de pilotos que foi forte desde a primeira corrida. O César, num excelente regresso à competição, depois de cinco anos parado, mostrando todo o seu talento e o Jan, um jovem com muita qualidade que voltou a vencer um título, confirmando todo o potencial que tem. Ainda não é tempo de grandes festejos, pois falta o CPV, mas vamos ainda mais motivados para o Estoril.”

Falamos com Pedro Salvador antes da Corrida 2 (onde a Speedy fez pódio e conquistou o campeonato espanhol de GT4) e fez o balanço do Campeonato Ibérico: