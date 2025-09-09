Iberian Supercars: O estado dos campeonatos por divisões

A etapa inaugural do Iberian Supercars em Portimão já deixou claro que 2025 será uma temporada de nervos à flor da pele. O equilíbrio entre pilotos e equipas tem sido tal que cada corrida se decide nos pormenores, e Valência promete prolongar esse suspense até ao limite.

Na GT4 Pro, a consistência foi a arma de Roberto Faria e Mathieu Martins. Dois segundos lugares no Algarve bastaram para colocar a dupla da Racar Motorsport na frente com 41 pontos, mas a pressão é constante: Francisco Mora e Francisco Abreu (Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal) seguem logo atrás com 38, graças a um triunfo e um segundo posto. Também por perto está César Machado (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Speedy Motorsport) que terá um novo colega de equipa em Valência, vencedor da corrida inaugural, com 37 pontos. Três formações separadas por quatro pontos anunciam uma luta sem tréguas no traçado espanhol.

Na GT4 Pro-Bronze, o equilíbrio é total. Guillermo Aso e Filip Vava (Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team) começaram por vencer a primeira corrida em Portimão, mas Nuno Afonso e Alexandre Areia (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Gianfranco Motorsport), sempre regulares com dois segundos lugares, igualam-nos no topo da tabela com 41 pontos. E a margem é mínima, já que Bruno Pires e Mark Kastelic (Mercedes AMG GT4 da Lema Racing), triunfadores da segunda corrida, somam 39 pontos. Três pares em dois pontos — Valência poderá ser explosiva.

Na GT4 Bronze, a incerteza será a nota dominante. Vasco Oliveira e Francisco Carvalho (Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO) venceram a segunda corrida e assumem a liderança com 43 pontos. Logo atrás, Ricardo Costa, vencedor da primeira, que em Valência não será acompanhado por Ian Loggie como no Algarve, está colado com 37, enquanto André e Miguel Nabais (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Gianfranco Motorsport), sempre no pódio, seguem em terceiro com 34. Três formações que já provaram ser capazes de tudo e que não darão tréguas em Valência. Álvaro Lobera e Gonzalo de Andrés venceram a primeira corrida em Portimão e desistiram na segunda, mas a possibilidade de deitar um resultado fora deixa-os perfeitamente colocados para discutir este título.

Na GT4 Am, a dupla sensação foi Rúben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende (Aston Martin Vantage AMR GT4 da Gianfranco Motorsport), que dominou em Portimão ao vencer ambas as corridas, somando 53 pontos. Mas a concorrência não desarma: Smörg e Javier Macías (BMW M4 GT4 EVO da Promotion Motorsport) estão na perseguição com 41, enquanto António Lopes e Filipe Videira (Aston Martin da Racar Motorsport) mantêm-se no pódio provisório com 34 pontos.

Na Cup, Rui Miritta (Porsche 911 Cup da Monteiros Competições) foi absolutamente dominador, arrecadando as duas vitórias e o máximo de 54 pontos. Atrás dele, Marcus Fothergill e Dave Benett (Tockwith Motorsports) não desistem e acumulam 40 pontos, enquanto Pedro Paiva Raposo e Adam Fawsitt (Protech Motorsport), forçados a voltar ao Porsche 911 Cup enquanto aguardam pelo Ferrari 430 Challenge, estão no terceiro posto com 31 pontos.

Já na GTX, o espetáculo foi repartido. Alba Vázquez e Alfonso Colombina (McLaren 570S GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport) brilharam na corrida inaugural e lideram com 42 pontos. Duarte Camelo e Pompeu Simões (Porsche Cayman CS da Speedy Motorsport) responderam com a vitória na segunda e seguem logo atrás com 33, enquanto Gracie Mitchell e Luca Staccini (Ginetta G55 da Tockwith Motorsports), sempre regulares, não largam os da frente e somam 32. Três formações, três carros diferentes, um só objetivo: vencer.

Este retrato competitivo confirma que cada divisão tem histórias próprias de superação, estratégia e talento, garantindo que em Valência o público terá motivos de sobra para vibrar até ao último metro de corrida.

Como ver as corridas

Como é tradição, os fãs de automobilismo poderão acompanhar integralmente a ação do Supercars España. No Circuito Ricardo Tormo estão agendadas duas corridas para domingo, a primeira às 10h05 e a segunda às 15h05, ambas com a duração de 50 minutos. Todas terão transmissão em direto pela DAZN Portugal e pela DAZN España, bem como nas redes sociais oficiais da competição, em espanhol.