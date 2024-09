Iberian Supercars, Manuel Gião: “Vitória surgiu no momento certo”

Manuel Gião teve uma excelente participação na terceira etapa do Iberian Supercars, realizada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência.

Gião venceu uma das corridas, mantendo-se na disputa pelo título. O piloto da RACAR Motorsport – AMR Partner Team, e o seu colega de equipa, Mathieu Martins, tiveram boas qualificações, conquistando o quarto e o sétimo lugares. Na primeira corrida, prejudicados por um handicap de dez segundos, terminaram em nono lugar, sétimo na divisão GT4 Pro. No entanto, na segunda corrida, a dupla venceu à geral com uma excelente performance.

“Sabíamos que na primeira corrida o nosso resultado estava comprometido pelo handicap e seria uma questão de limitar danos. Mas na segunda, poderíamos estar na luta pelos lugares do pódio, até porque a RACAR Motorsport – AMR Partner Team deu-nos um carro muito competitivo. É claro que tivemos de andar sempre no limite, o nível do campeonato assim o exige, mas conseguimos a nossa primeira vitória à geral, segunda na divisão GT4 Pro”, afirmou o piloto português.

Este conjunto de resultados mantém Manuel Gião na luta pelo título, quando falta apenas uma prova do Iberian Supercars, mas a batalha será feroz. “Esta vitória surgiu no momento certo, dado que é um tónico de motivação para toda a equipa e permitiu-nos ganhar alguns pontos face aos primeiros classificados. Sabemos que não será fácil conquistar o campeonato, mas já mostrámos que podemos vencer e vamos trabalhar para aproveitar todas as oportunidades e podermos sagrar-nos Campeões”, sublinhou com confiança Manuel Gião.

A próxima etapa do Iberian Supercars, que conta também para o Campeonato de Portugal de Velocidade, terá lugar no Autódromo Internacional do Algarve nos dias 26 e 27 de outubro.