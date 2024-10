Iberian Supercars: Manuel Gião é Vice-Campeão Ibérico

Manuel Gião teve um fim de semana difícil no Autódromo Internacional do Algarve, mas garantiu o vice-título do Iberian Supercars.

Ao lado de Mathieu Martins, demonstrou competitividade com o Aston Martin Vantage AMR GT4 da RACAR Motorsport, mas um problema de caixa de velocidades na qualificação forçou a dupla a largar da última posição. Na primeira corrida, Gião recuperou mais de vinte posições, terminando em sexto, o que não foi suficiente para o título. Na segunda corrida, Martins alcançou o sétimo lugar. Apesar dos contratempos, Gião e Martins conquistaram o vice-título geral de GT4 e da divisão GT4 Pro.

“Não tivemos a sorte do nosso lado, com um problema de caixa de velocidades a impedir-nos de participar na qualificação, o que nos obrigou a arrancar de último em ambas as corridas. Não baixámos os braços, a RACAR Motorsport – AMR Partner Team fez tudo ao seu alcance para resolver o problema e tivemos um carro muito competitivo para ambas as corridas. Realizámos duas provas ao ataque e ganhámos muitos lugares, o que demonstra que tínhamos um Aston Martin muito competitivo. Todos nós na equipa demos o máximo”, afirmou o piloto da Beira Baixa.

Apesar de todas as contrariedades, Manuel Gião e Mathieu Martins conquistaram o Vice-Título do Iberian Supercars na categoria geral de GT4 e na divisão GT4 Pro, o que, um plantel tão competitivo, é um feito. “Claro que queríamos o título, mas desta feita não foi possível e temos de dar os parabéns ao César Machado, ao Jan Durán e à Speedy Motorsport pelo fantástico trabalho que têm realizado ao longo da temporada. Ficámos com o Vice-Título, o que num pelotão com um nível tão elevado, é um feito, um motivo para celebrar e também para nos dar motivação para continuar a trabalhar para no futuro conseguirmos conquistarmos o cetro”, concluiu o piloto da RACAR Motorsport – AMR Partner Team.