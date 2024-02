Iberian Supercars: Luís Calheiros e Paulo Macedo continuam com a Lema Racing em 2024 | AutoSport

Está confirmada mais uma dupla de pilotos para a temporada de 2024 do Iberian Supercars, depois de anunciado a renovação do acordo entre Luís Calheiros e Paulo Macedo com a Lema Racing para disputar a competição da Race Ready aos comandos de um Mercedes AMG GT4.

Trata-se da terceira dupla de pilotos confirmada para 2024. Calheiros e Macedo Este estrearam-se no ano passado na competição organizada pela Race Ready e desde cedo mostraram um bom nível competitivo, tendo conquistado dois pódios na divisão GT4 Bronze no evento de abertura, que teve lugar no Autódromo Internacional do Algarve. Ao longo da época, Luís Calheiros e Paulo Macedo asseguraram mais três subidas ao pódio dos vencedores na sua divisão e no final do ano conquistaram o terceiro posto da classificação final da GT4 Bronze.

A boa adaptação da dupla Lema Racing à competição foram determinantes para que em 2024 voltem às pistas para disputar o Iberian Supercars. “Repetimos essencialmente porque desfrutamos muito da organização do campeonato, da competitividade, do espírito e lealdade dos nossos adversários, assim como das especificações dos GT4”, afirmou Luís Calheiros.

Os dois pilotos, que continuarão a ter ao seu dispor um Mercedes AMG GT4 da equipa eslovena, pretendem aproveitar a experiência e o bom nível evidenciado em 2023 para evoluir e terem uma temporada ainda mais competitiva este ano, muito embora estejam à espera de uma oposição forte. “Temos consciência de que o nível dos nossos adversários é fortíssimo, no entanto, para este ano, iremos estar mais adaptados, como tal, os nossos objetivos serão, no mínimo, repetir os resultados de 2023”, frisou Paulo Macedo.

Jaka Marinšek, o chefe de equipa da Lema Racing, mostra-se satisfeito com a continuidade de Paulo Macedo e Luís Calheiros: “estou muito satisfeito por voltar a assinar com o Paulo e com o Luís, são tipos fantásticos. Prevejo uma temporada fabulosa”.

A equipa eslovena tenciona colocar ainda mais um Mercedes AMG GT4 e um Audi R8 LMS GT4 em pista, esperando anunciar os seus pilotos quando tudo estiver definido.

A temporada do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril um teste oficial no Autódromo do Estoril.