Iberian Supercars: José Pedro Fontes de regresso à Velocidade, com Carlos Vieira

O sucesso recente da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, com Carlos Vieira e Bernardo Sousa, tem confirmado as credenciais do projeto da marca no nosso país. Mas para este fim de semana, devido a ausência de Bernardo Sousa, dá-se o regresso de José Pedro Fontes à velocidade.

A dupla Carlos Vieira e Bernardo Sousa, com uma vitória e um pódio na temporada do Iberian Supercars, está em quarto lugar na competição, que abrange Portugal e Espanha. O destaque foi a vitória na corrida 1 no Estoril. Contudo, Sousa estará ausente da próxima etapa por motivos profissionais, sendo substituído por José Pedro Fontes, que retorna às pistas, dez anos depois.

A dupla é inédita, mas a vontade de chegar nos lugares da frente mantém-se, pelo que o entusiasmo dos pilotos é evidente.

Carlos Vieira – “Estou muito satisfeito por fazer dupla com o José Pedro Fontes. Claro que lamento a ausência do Bernardo, com quem tenho feito uma boa dupla, como comprovam os resultados. Mas a entrada do José Pedro parece-me uma excelente solução. Já fomos adversários no passado e há muito que queria fazer dupla com ele. Esse desejo será agora cumprido. Com a sua experiência acredito que poderemos continuar a ser competitivos e lutar pelos objetivos que definimos.”

José Pedro Fontes – “O motorsport reserva-nos sempre algumas surpresas. Não contava correr na velocidade este ano, mas as condições reuniram-se para fazer um regresso pontual. Já não corro na velocidade desde 2014, ainda no tempo dos SportProtótipos. Apesar de já ter tido um primeiro contacto com o carro, que me pareceu muito competitivo, é um grande desafio para mim voltar a esta disciplina num campeonato tão competitivo, mas conto com o apoio do Carlos Vieira e da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal para me readaptar a este mundo, do qual já tinha algumas saudades e dar o melhor contributo possível.”

A próxima ronda será no Circuito Ricardo Tormo, que estreia no calendário do Iberian Supercars. Localizado em Valência, o circuito é conhecido por sediar eventos como o GP de MotoGP e testes de Fórmula 1. Com 4,005 km e 14 curvas técnicas, a pista favorece carros ágeis, como o Toyota GR Supra GT4EVO, que tem boas chances de ser competitivo.