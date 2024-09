Iberian Supercars: Francisco Mora e Miguel Lobo procuram consistência em Valência

Após uma longa pausa de verão, os pilotos e equipas do Iberian Supercars retomam a competição em Valência para a terceira etapa da temporada.

O Circuito Ricardo Tormo, novidade no calendário, é conhecido por sediar eventos como GP2, MotoGP e testes de F1 até 2009. Apesar de alguns pilotos já terem competido lá em outras categorias, as características únicas do circuito podem trazer surpresas.

Francisco Mora e Miguel Lobo estão otimistas, pois o traçado de Valência é favorável ao Porsche 718 Cayman GT4 RS CS, assistido pela Veloso Motorsport, que tem experiência no local.

rancisco Mora considera que o foco para este fim de semana tem de ser a consistência. A penalização na Corrida 1 da jornada do Estoril complicou as contas do título para a dupla nortenha, pelo que a consistência se tornou ainda mais crucial: “Dado o que aconteceu até agora, especialmente na Corrida 1 do Estoril, a consistência é a palavra-chave para o que resta desta época. Vamos tentar acabar as duas corridas no pódio e conseguir marcar muitos pontos para assim tentar subir na tabela. Estou confiante de que podemos ter um bom fim de semana, pois as características da pista beneficiam o nosso Porsche. Acredito que a Veloso Motorsport nos vai entregar um carro com uma boa afinação e que poderemos estar competitivos e lutar pela vitória. Temos de evitar ao máximo azares e penalizações. A nossa margem de erro está drasticamente reduzida”.

Para Miguel Lobo, Valência é um desafio novo. É a primeira vez que o piloto visita o Circuito Ricardo Tormo, o que implica trabalho extra. No entanto, encara esse desafio com confiança, sabendo que tem ao seu lado um colega de equipa experiente e uma equipa com todas as condições para o ajudar: “É a primeira vez que vou correr em Valência e, como tal, terei mais trabalho. Uma adaptação rápida será fundamental, mas sei que estou numa excelente equipa e que o meu colega de equipa tem experiência neste traçado. Não estou preocupado e sei que, com a sua ajuda, irei encontrar rapidamente o ritmo ideal. Graças ao trabalho de desenvolvimento, o nosso Porsche está cada vez mais competitivo e Valência é uma pista onde poderemos tirar mais partido dos seus pontos fortes. Vamos à procura da vitória, mas, acima de tudo, queremos ser muito consistente e marcar muitos pontos.”