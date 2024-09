Iberian Supercars: Fim de semana duro para Carlos Vieira e José Pedro Fontes

A TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal enfrentou um fim de semana difícil na terceira jornada do Iberian Supercars em Valência.

Apesar dos apontamentos prometedores nos testes privados do GR Supra GT4 EVO os resultados acabaram por não ser os que a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal desejava. A dupla Carlos Vieira e José Pedro Fontes iniciou o fim de semana com prespetivas de um bom resultado, mas nas qualificações ficaram em 11º devido a problemas com os pneus. Na primeira corrida, um incidente forçou Fontes a abandonar. Na segunda, largando de 11º, a dupla recuperou várias posições até ao sétimo posto, mas acabou em 13º após penalizações.

Carlos Vieira lamentou o fim de semana pouco produtivo ao nível de pontos, mas enalteceu o trabalho da equipa e de José Pedro Fontes: “Fim de semana muito duro, que não reflete o nosso andamento. Os resultados das qualificações comprometeram o resto do fim de semana, pois ao largar no meio do pelotão, os riscos são muito superiores, como ficou demonstrado com o incidente do José Pedro Fontes que, sem culpa, ficou fora de prova. Na segunda corrida fomos competitivos, conseguimos recuperar algumas posições, apesar das penalizações. Nota positiva para o carro, que voltou a demonstrar grande potencial. Uma palavra de apreço para o José Pedro Fontes, que se adaptou de forma muito rápido e foi competitivo, como esperava.”

José Pedro Fontes teve um regresso à velocidade algo atribulado. Apesar dos desafios, Fontes gostou de reviver as sensações da velocidade. Um fim de semana que deu para matar saudades: “Este regresso à velocidade acaba por ser positivo. Corro sempre para ganhar, mas neste fim de semana o desafio era diferente. Sem grande tempo de preparação e depois de 10 anos afastado das pistas, o meu foco era apenas adaptar-me o mais rapidamente possível e ser tão competitivo quanto possível. Creio que consegui atingir esses objetivos. O Toyota GR Supra GT4 EVO deu-me confiança desde início e comprovou o que já tinha sentido num teste anterior. Infelizmente, os resultados não demonstram a competitividade, por alguns fatores, vários deles alheios a nós. Saio daqui satisfeito por ter feito dupla com o Carlos e com a certeza que a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal é uma estrutura vencedora. Foi bom voltar a sentir a emoção das lutas em pista.”

A TOYOTA GAZOORacing Caetano Portugal regressa às pistas em outubro, nos dias 26 e 27, em Portimão, para a derradeira jornada do Iberian Supercars, penúltima jornada do CPV.