Iberian Supercars: Fim de semana azarado para Miguel Lobo e Francisco Mora

Miguel Lobo teve um fim de semana de azar na terceira jornada do Iberian Supercars, realizada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência.

Após um início promissor, com bons tempos nos treinos, a dupla Francisco Mora e Miguel Lobo terminou o fim de semana da pior maneira. Devido a um incidente na qualificação 1, num desentendimento com outro carro, o Porsche 718 Cayman GT4 RS da Veloso Motorsport ficou parado em pista. Ao tentar saltar uma barreira de proteção, Miguel Lobo sofreu uma fratura na tíbia, levando a equipa a retirar o carro da competição.

Francisco Mora lamentou a lesão de Lobo e desejou-lhe rápidas melhoras.

“O que aconteceu com o Miguel foi uma grande infelicidade. O importante agora é que o Miguel recupere depressa e bem, pois a saúde está sempre em primeiro lugar. Lamento que se tenha magoado, num fim de semana que estava a correr bem e que nos abria boas perspetivas para as corridas de amanhã. Infelizmente, com a sua lesão, decidimos retirar o carro e regressar. Teremos tempo para delinear o futuro a curto prazo.”

Já Miguel Lobo pediu desculpa ao seu colega de equipa e à Veloso Motorsport pelo sucedido, mostrando vontade de regressar o quanto antes:

“Estou muito triste com o que aconteceu. Quero pedir desculpa ao Kiko e à Veloso Motorsport. Num fim de semana desafiante, numa pista nova, foram incansáveis na transmissão de conhecimento, que me proporcionaram uma adaptação rápida ao traçado. Infelizmente, este incidente acabou por deitar por terra todo o nosso esforço. Estou de regresso a Portugal, onde terei de ser operado à tíbia. Não sei quanto tempo de recuperação terei pela frente, mas enfrentarei mais este desafio com determinação. Quero regressar às pistas o quanto antes e tudo farei para ter uma recuperação rápida”.