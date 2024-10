Iberian Supercars: Dupla líder perto do título GT4 Pro

A dupla da Speedy Motorsport, César Machado e Jan Duran está muito perto de conquistar o título ibérico. Com mais um triunfo e um pódio, desta vez em Valência, as contas estão muito próximas da conclusão.

A tabela da Classificação dos GT4 Pro não deixa margem para dúvidas. A dupla do Toyota GR Supra GT4 EVO Machado e Duran tem sido o grande destaque. São três vitórias, dois pódios (em seis corridas), cinco poles e cinco voltas mais rápidas. Já retirando o pior resultado, são 125 pontos, contra 88 da dupla Nerea Martí e Jose de los Milagros e 86 da dupla Manuel Gião e Mathieu Martins.

O fim de semana de Valência trouxe mais uma boa acumulação de pontos e um passo decisivo nas contas do título.

O fim de semana foi quase perfeito”, disse César Machado no balanço da jornada no circuito Ricardo Tormo. “A única coisa que nos faltou foi conseguir a vitória na corrida de 2, porque fizemos duas poles, duas voltas mais rápidas, uma vitória, um segundo lugar. Um fim de semana à imagem do que fizemos em Jerez de La Frontera. Parabéns à equipa pelo trabalho feito de preparação para a corrida. O carro estava incrível, sendo muito rápido ao longo de todo o fim de semana. O Jan também esteve ao mais alto nível e tudo funcionou na perfeição. Faltou apenas a vitória na corrida 2. Vamos a todo o gás para Portimão, agora mais perto de conseguirmos campeões”.

“Com um excelente equilíbrio do carro e um fantástico trabalho da equipa, conseguimos vencer a corrida 1, depois de um stint perfeito do meu colega de equipa, César, que enfrentou os rivais e colocou o carro em primeiro lugar para eu terminar da melhor forma” afirmou Jan Duran. “Na corrida2 partimos do mesmo lugar, a primeira posição, mas com mais 10s de handicap. Foi uma corrida difícil, mas impus um bom ritmo e consegui trazer o carro para a segunda posição a poucos décimos do primeiro, o que permitiu ao César fazer mais um excelente stint, conseguindo o segundo lugar para a corrida 2.”

Tabela classificatica AQUI