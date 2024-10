Iberian Supercars: Decisão do título em Portimão

A etapa final do Iberian Supercars acontece no Autódromo Internacional do Algarve, com 54 pontos ainda em disputa, deixando a definição dos campeões em aberto em quase todas as categorias.

Nos GT4, César Machado e Jan Durán destacam-se no comando após uma temporada consistente, onde os bons resultados nos eventos em que não venceram foram fundamentais para abrir uma vantagem sobre os rivais. As duplas Nerea Martí /José de los Milagros, com o BMW M4 GT4, e Manuel Gião / Mathieu Martins, com o Aston Martin Vantage AMR GT4, ainda têm chances matemáticas de título. Isso coloca pressão sobre Machado e Durán, que deverão manter cautelas, já que nesta temporada houve surpresas que mudaram o rumo de outras corridas.

A prova no Algarve será decisiva também para as outras divisões, refletindo a competitividade do campeonato que, até a última etapa, ainda não tem campeões definidos em várias categorias.

Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport, Guillermo Aso e Filip Vava, em Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, Francisco Cruz e Roberto Faria, Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, e Carlos Vieira, Toyota GR Supra GT4 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, acalentam ainda possibilidades de chegar ao pódio do campeonato.

Speedy Motorspor aponta ao título na categoria GT4 e na divisão GT4 Pro

Na divisão GT4 Pro, dedicada a duplas de pilotos compostas por um categorizado como Bronze e outro como Silver ou Gold, os protagonistas são os mesmos e a situação muito semelhante, mas a situação do duo da Speedy Motorsport é ligeiramente menos confortável.

César Machado e Jan Durán têm uma vantagem de 37 pontos para Nerea Martí e José de los Milagros, ao passo que Manuel Gião e Mathieu Martins estão a 39, o que ainda dá alguma margem de manobra ao duo do Toyota.

A lista de candidatos dos pilotos que têm possibilidade de ficar entre as três posições de honra é mais extensa – Guilermo Aso e Filip Vava, Francisco Cruz e Roberto Faria, Salvador Tíneo, Mercedes AMG GT4 da Team VRT, Carlos Vieira e Francisco Mora, em Porsche 718 Cayman GT4.

Na GT4 Bronze, disputada por equipas de pilotos Bronze experientes, o fim-de-semana de Valência permitiu a Patrick Cunha e Jorge Rodrigues destacarem-se de Nil Montserrat e Alberto de Martín no duelo que estas duas duplas têm vindo a protagonizar ao longo de toda a época.

Os homens do Audi R8 LM GT4 da Veloso Motorsport arrancam para a etapa de Portimão com uma vantagem de 25 pontos face aos seus adversários do Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, o que lhes dá algum conforto, muito embora não possam estar completamente descansados.

O jovem piloto do Aston Martin Vantage GT4 da Mirage Racing, Stepan Suslov, é um candidato ‘outsider’ ao cetro, uma vez que está a 40 pontos dos líderes, mas ainda assim, não deixa de ter assinado uma temporada de estreia no automobilismo muito prometedora, com uma vitória no seu nome.

Na luta pela honra de uma das três primeiras posições de campeonato estão ainda Héctor Hernández e Borja Hormigos (BMW M4 GT4 da Autoworks Motorsport), Luís Calheiros e Paulo Macedo (Mercedes AMG GT4 da Lema Racing) e Luís Pedro Liberal (Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport).

Keith Gatehouse e Igor Sorokin lideram a GT4 Am, divisão dedicada a pilotos Bronze pouco experientes, mas André Nabais e Miguel Nabais não estão muito longe, distando 23 pontos.

O duo do Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team partem como favoritos, mas os irmãos dos Porsche 718 Cayman GT4 da Speedy Motorsport tem mostrado muita rapidez e só a falta de consistência os mantém afastados da liderança. Se conseguirem bons resultados sem contrariedades, poderão ser uma surpresa no Algarve.

Javier Macias e Smörg tem ainda possibilidades matemáticas de assegurar o título, mas terão de acontecer diversos azares às duas equipas da frente para que o duo do BMW M4 GT4 preparado pela Promotion Motorsport possa ser proclamado vencedor do ceptro da GT4 Am do Iberian Supercars.

Pedro Bastos Rezende e Ruben Vaquinhas (Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport), Rafael Muncharaz (McLaren 570S GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport) estão ainda na corrida por um lugar na gala da FPAK.

Daniel Teixeira pronto para revalidar o título dos Turismos

Daniel Teixeira, que terá apenas de participar numa das corridas de Portimão para assegurar o ceptro de TCR, lidera a classificação geral dos Turismos, detendo uma vantagem de 26 pontos para Rodrigo Ferreira e João Oliveira.

Será difícil que o piloto do Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team possa ser desfeiteado, dada a superioridade técnica do seu carro face aos Ginetta G40 dos jovens da FPAK Junior Team, que estão no seu primeiro ano no desporto automóvel e têm mostrado performances muito prometedoras.

A divisão TC, é uma questão entre os pilotos da FPAK Junior Team, com Rodrigo Ferreira, João Oliveira e Henrique Moura Oliveira a serem os candidatos ao cetro.

Os dois primeiros mencionados estão empatados com os mesmos pontos, ao passo que o terceiro classificado tem apenas uma desvantagem de quatro, o que o deixa dependente apenas de si para se impor na luta pelo cetro.

Será uma batalha a seguir, estando todos eles dependentes dos seus colegas de equipa, que tudo tentarão para ajudar os seus companheiros a impor-se na tabela de pontos, até porque Rúben Silva e Henrique Ventura Oliveira podem ainda ficar entre entres os três primeiros da classificação.

GTC definida, mas tudo por decidir na GTX e na Cup

Rui Miritta é já o campeão da geral de GTC do Iberian Supercars, mas atrás do piloto do Porsche 911 preparado pela Monteiros Competições há ainda muita luta para definir os restantes lugares do pódio do campeonato.

Simon Moore e Tomás Pinto Abreu, em Ginetta G55, Marcus Fothergill e Dave Benett, em Porsche 911, estas duas duplas da Tockwith Motorsports, e Andrius Zeimatis, em Porsche Cayman GT4 MR preparado pela Speedy Motorsport, estão separados por apenas 6 pontos, deixando antever uma grande luta entre eles que será assistida com atenção por Steve Kirton, em Ginetta G55 da Tockwith Motorsports que dividirá com Henrique Cruz, uma vez que o inglês, ainda que longe, pode chegar aos três primeiros da classificação.

Na GTX, assistir-se-á a uma batalha sem quartel entre o duo composto por Simon Moore e Tomás Pinto Abreu e Andrius Zeimatis, que estão separados por apenas 10 pontos, o que os deixa dependentes apenas de si próprios.

Steve Kirton voltará a ter muito interesse no que se passa nesta batalha, uma vez que, a 28 pontos dos seus colegas da Tockwith Motorsports, poderá ainda ter uma palavra a dizer no desfecho da decisão do título.

Rui Miritta tem tido uma temporada extraordinária em 2024, estando muito perto do ceptro da divisão Cup. O piloto do Porsche 911 preparado pela Monteiros Competições tem apenas de terminar atrás dos seus grandes rivais da temporada, Dave Benett e Marcus Fothergill, na primeira corrida do fim-de-semana para se sagrar campeão de GTC do Iberian Supercars.

Tudo por decidir na batalha das equipas

No campeonato de equipas do Iberian Supercars a indefinição é grande quando estão ainda em disputa noventa pontos, que cada uma das escuderias poderá arrecadar através dos carros que coloca em pista ou que nomeia para pontuar, no caso das que tem mais de dois automóveis em compita.

A Speedy Motorsport lidera com 133 pontos, mas a sua vantagem de 21 para a Racar Motorsport não a pode deixar descansada, uma vez que a formação de Lisboa depende apenas de si para vencer.

A Veloso Motorsport não está muito longe, a 32 pontos da líder, mas no seu caso já depende dos resultados da sua rival para garantir o campeonato de equipas, tendo, portanto, que contar com alguma ajuda do destino.

A Promotion Motorsport e a NM Racing Team não estão completamente afastadas da luta pelo título, mas com a desvantagem que ostentam (40 pontos e 56, respetivamente), todos os planetas teriam de estar alinhados, o que não é uma impossibilidade no automobilismo, para que uma delas pudesse celebrar o estatuto e campeã de equipas do Iberian Supercars.

A decisão de todos os títulos poderá começar a ser acompanhada no sábado com os treinos-livres e qualificações, que poderá seguir através do Instagram oficial da competição. No domingo, serão realizadas as corridas, a primeira às 9h00 e a segunda às 16h55, podendo ambas ser seguidas na A Bola TV e no canal de Youtube oficial.