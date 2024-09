Iberian Supercars: César Machado / Jan Dúran vencem corrida à geral

A dupla da Speedy Motorsport, César Machado / Jan Dúran (Toyota GR Supra GT4) concluiu a primeira corrida do fim de semana com sucesso, conquistando a terceira vitória da competição ibérica promovida pela Race Ready.

Foi mais uma excelente corrida, com muitas lutas. Logo no arranque, César Machado teve de lidar com a pressão de Jorge Rodrigues, colega de Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT4). O piloto da GT4 Bronze atacou forte Machado (GT4 Pro) e conseguiu subir ao primeiro posto. Mais atrás, uma sucessão de toques levou à desistência das duplas Álvaro Gutierrez / Lourenço Monteiro (McLaren 570S GT4) e José Pedro Fontes / Carlos Vieira (Toyota GR Supra GT4). No regresso à velocidade, Fontes foi apanhado num incidente de primeira volta, sem culpa e acabou por ter de regressar às boxes para reparar o Toyota, motivando a desistência, na sua primeira corrida em circuito em dez anos. O incidente motivou a entrada do Safety Car em pista.

No recomeço da prova, Rodrigues manteve a liderança, mas poucas voltas depois, Machado acabou por devolver a manobra da primeira volta e agarrou a liderança da corrida. Nerea Martí/ José Milagros Viñegla (BMW M4 GT4) e Salvador Tineo Arroyo / Luis González Martinez (Mercedes AMG GT4) seguiam logo atrás com Nerea Martí a ganhar posição piloto da Veloso Motorsport. Stepan Suslov (Aston Martin Vantage GT4) também foi subindo na tabela até ao quarto posto, com a dupla Arroyo e Martinez a perder algumas posições.

No entanto, mais um incidente, com Manuel Bertolin Sanchis (BMW M4 GT4) a aparecer com o carro muito danificado na reta da meta, o que motivou mais uma entrada do Safety Car, esta um pouco mais demorada. No recomeço, Machado manteve a liderança, mas logo na volta seguinte entrou na boxes para a troca de pilotos obrigatória, com os líderes da corrida a seguirem o exemplo do piloto da Speedy. No final da janela de troca para pilotos, Jan Dúran, colega de Machado, manteve a liderança, com a dupla Guillermo Aso Arjol – Filip Vava- Atanackovic (Mercedes AMG GT4) a surgirem no segundo posto, à frente de Patrick Cunha.

O fim da corrida depressa se sucedeu e a dupla Machado / Duran, garantiu mais um triunfo, seguidos no pódio à geral de Guillermo Aso Arjol – Filip Vava- Atanackovic e Jorge Rodrigues – Patrick Cunha (vencedores nos GT4 Bronze). Machado e Dúran foram os vencedores nos GT4 Pro, enquanto que nos GT4 AM a vitória foi para a dupla da Speedy Motorsport Miguel Nabais – André Nabais (Porsche C ayman GT4 RS CS). Nos GTX, triunfo para Pere Marques Vancells – Mikkel KristensenIllan (Ligier JS2R) da Chefo Sport.

Resultados AQUI