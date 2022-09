Iberian Supercars, Barcelona: Manuel Gião/Elias Niskanen os mais rápidos no treino | AutoSport

A dupla Manuel Gião e Elias Niskanen (Mercedes AMG GT4) começaram da melhor forma o fim de semana da ronda catalã do Iberiaan Supercars Endurance. Os pilotos da Lema Racing, foram os mais rápidos na sessão de treinos livres da terceira jornada da Iberian Supercars Endurance, no circuito de Barcelona-Catalunha, ao baterem por 0,630s a dupla Fernando Navarrete/Gonzalo de Andrés (McLaren 570S GT4) da SMC Motorsport, enquanto o terceiro carro mais rápido, o McLaren 570S GT4 de Guillermo Aso/Tomás Pinto, terminou no “segundo 59”.

Na quarta posição posicionou-se o Porsche Cayman GT4 da Garagem João Gomes, guiado por José Carvalhosa e Quique Bordás, batendo por uma margem superior a 2 segundos o McLaren 570S GT4 da Araújo Competição de Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho neste primeiro contacto com o traçado da pista catalã.

Álvaro Ramos e Fred Block, no McLaren 570S GT4 Trophy da Araújo Competição, superiorizaram-se ao lituano Andrius Zemaitis (Porsche Cayman GT4) da PROGT, enquanto Juan Carlos Arias e Tom Seldon, no Ginetta G50 da JOTA Motorsport, embora tivessem cumprido os treinos-livres no fim de semana da sua estreia competição, não tiveram tempos por não terem o transponder a funcionar numa sessão marcada pelo muito calor e humidade elevada.

Tempos dos Treinos Livres:

1º, Manuel Gião/Elias Niskanen (Lema Racing/Mercedes AMG GT4/GT4 Pro), 1.58.230

2º, Fernando Navarrete/Gonzalo de Andrés (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 Pro), 1.58.860

3º, Guillermo Aso/Tomás Pintos (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 Pro), 1.59.147

4º, José Carvalhosa/Quique Bordás (Garagem João Gomes/Porsche Cayman GT4/GT4 Pro), 2.02.773

5º, Miguel Cristóvão/Francisco Carvalho (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GT4 Bronze), 2.04.316

6º, Álvaro Ramos/Fred Block (Araújo Competição/McLaren 570s GT4 Trophy/GTC), 2.04.716

7º, Andrius Zemaitis (PROGT/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), 2.05.214

Juan Carlos Arias/Tom Seldon (JOTA Motorsport/Ginetta G50/GTC) sem tempo