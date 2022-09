Iberian Supercars, Barcelona: Jota Motorsport estreia-se na competição | AutoSport

A próxima jornada do Iberian SuperCars Endurance, no circuito de Montmelo, vai trazer também novidades na grelha. A Jota Motorsport confirmou a inscrição de mais um carro nesta competição que se realiza no próximo fim de semana, integrado nas 24 Horas de Barcelona.

A Jota Motorsport inscreverá um Ginetta G50, da classe GTC, para o espanhol

Juan Carlos Arias e o britânico Tom Seldon.

Será a primeira vez que esta dupla hispano-britânica alinha junta, aguardando com natural

expetativa o formato inédito em que esta corrida, integrada na competição ibérica promovida

pela Race Ready, vai ser disputada. Os concorrentes da Iberian Supercars Endurance fazem

parte da mesma grelha das 24 Horas de Barcelona, mas a sua corrida terá a duração de apenas

duas horas.

“Fazer parte da mesma grelha das 24 Horas de Barcelona é um sonho que vai ser tornado

realidade, até porque estamos a falar do circuito em que corro em casa. Sem dúvida que será

a minha corrida mais importante até agora e significa, por outro lado, um enorme desafio

para uma equipa tão pequena como a nossa”, refere Juan Carlos Arias.

O britânico Tom Seldon não esconde, na linha do seu colega equipa, o entusiasmo perante

tamanha “aventura”:

“Estou realmente ansioso pela corrida Supercars Endurance em Barcelona. Tripular um

carro como o Ginetta e correr num dos circuitos mais emblemáticos do mundo, no meio de

cerca de 60 carros GT3, GT4 e TCR, parece uma experiência incrível. O meu colega de equipa

nunca guiou o carro em Barcelona e eu ainda nem sequer o experimentei. Vai ser uma

verdadeira prova de fogo para entrarmos no ritmo num curto espaço de tempo, mas nós

adoramos desafios e, aconteça o que acontecer, tenho a certeza que será uma grande

corrida!”