Iberian Supercars: 35 inscritos para a ronda de Valência

Depois da pausa de verão, o Iberian Supercars está de volta e Valência recebe a terceira jornada da competição ibérica.

Numa lista de inscritos de trinta e cinco carros, teremos algumas as novidades Uma delas será a estreia da GT Corse que colocará em pista um BMW M4 GT4 (G82) para Manuel Bertolín, piloto do concessionário BMW Bertolín. O piloto valenciano estará a correr em casa inscrito na GT4 Bronze e estará a avaliar uma campanha completa para 2025.

Um novo carro fará também o seu debute em pista – o novo Toyota GR Supra GT4 da Batina Racing, que substitui o BMW M4 GT4 (F82) que Orlando Batina e Sérgio Azevedo têm vindo a usar desde o início do ano passado.

A Chefo Sport, por seu lado, expandirá o seu programa a partir da prova de Valência, passando a competir com dois Ligier JS2 R, um deles dividido pelos estreantes Mikkel Kristensen e Pere Marqués, que competirão na divisão GTX. No carro francês com que a equipa espanhola tem mostrado competitividade terá uma nova dupla pilotos, ficando José António Gómez e Manuel Cañizares no lugar de Sebastién Villadary e Álvaro Vela, uma vez que este último se lesionou e não poderá competir em Valência.

Existem ainda mais algumas alterações de duplas, com três estreias a terem lugar no Circuit Ricardo Tormo.

Na Speedy Motorsport, Luís Liberal, que não tinha esta corrida no seu programa, será substituído por Ricardo Costa e Harrison Walker, sendo esta dupla, que competirá na GT4 Bronze, uma estreia absoluta no Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE.

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal terá também uma nova composição aos comandos do seu Supra GT4, uma vez que Bernardo Sousa devido a questões pessoais não tomará parte no evento do próximo fim-de-semana. Assim, no seu lugar, estará José Pedro Fontes, o conhecido piloto que regressa às pistas após longos anos dedicado aos ralis.

As lutas pelo título

Com a terceira ronda dos campeonatos a aproximar-se, as disputas pelos títulos estão acirradas em todas as divisões. Na GT4 Pro, César Machado e Jan Durán lideram com o Toyota GR Supra GT4, mas Manuel Gião e Nerea Martí, em Aston Martin e BMW, seguem próximos. Na GT4 Bronze, a luta é ainda mais intensa, com Patrick Cunha e Jorge Rodrigues liderando por apenas um ponto. Na GT4 Am, Keith Gatehouse e Igor Sorokin enfrentam a ameaça de Rafael Muncharaz. Na GTX, Andrius Zeimatis mantém uma pequena vantagem, enquanto na Cup, Rui Miritta lidera por 26 pontos. As corridas no Circuito Ricardo Tormo prometem grande emoção, transmitidas por A Bola TV, DAZN España e redes sociais.

Esta será a primeira visita da caravana do Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE ao Circuit Ricardo Tormo, um traçado situado em Valência, onde tem ficado bem patente que existem muitos adeptos de desportos motorizados.

Numa pista em que é possível acompanhar a ação em todo o circuito a partir de qualquer lugar, as bancadas estarão abertas ao público gratuitamente, assim como o paddock, onde haverá ‘food trucks’.

Será seguramente um fim-de-semana de grandes emoções, valendo por isso a pena dar um salto ao traçado valenciano.