Iberian Supercars: 11 primeiros separados por menos de um segundo nos treinos livres

O último treino-livre antes da qualificação para as corridas do Iberian Supercars no Circuito Ricardo Tormo mostrou um grande equilíbrio, com os onze primeiros pilotos separados por menos de um segundo. Roberto Faria, da Racar Motorsport, liderou a sessão no Aston Martin Vantage AMR GT4, seguido por Francisco Mora no Porsche 718 Cayman GT4 da Veloso Motorsport, a quatro décimos de segundo.

O BMW M4 GT4 de Nerea Martí e José de los Milagros, o Audi de Jorge Rodrigues e Patrick Cunha, e o Mercedes AMG GT4 de Alberto de Martín e Nil Montserrat também estiveram entre os mais rápidos. Na GT4 Bronze, a disputa também foi acirrada, com os três primeiros separados por menos de um décimo.

Keith Gatehouse e Igor Sorokin, após problemas no carro, tiveram que usar o segundo Mercedes AMG GT4 da Team VRT, mas ainda foram os mais rápidos da divisão GT4 Am. Na GTX, a Chefo Sport colocou os seus Ligier JS2 R nas duas primeiras posições, enquanto na divisão Cup, Rui Miritta foi o mais rápido com o Porsche 911 da Monteiros Competição. A qualificação começa às 14h15 e será transmitida no Instagram do Iberian Supercars.