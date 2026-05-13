Iberian Racing Festival: Horários

Espera-se um grande fim de semana para a velocidade nacional. Além da jornada de abertura do Supercars endurance, que conta com o Campeonato de Portugal de Velocidade, o Iberian Supercars e o Campeonato de España de Supercars, teremos as competições da ANPAC, com três dias de muita competição em solo algarvio.

Eis os horários para o fim de semana: