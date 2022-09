Horário e Bilhetes para o Estoril Classics já estão disponíveis | AutoSport

Na sequência dos seus retumbantes êxitos dos anos passados, realiza-se no fim-de-semana de 7 a 9 de outubro, o Estoril Classics, um evento que reúne a nata dos Clássicos nas suas mais variadas vertentes. Fórmula 1, GT e Protótipos, Turismos, etc.

Estamos a cinco semanas do início da edição de 2022 do Estoril Classics, e os bilhetes para o evento estão agora disponíveis nos pontos habituais, podendo todos os adeptos encontrar a melhor solução para tomar parte num dos fim-de-semana de corridas de clássicos mais importantes do mundo.

Os Fórmula 1, os carros que fizeram história em Le Mans e uma panóplia de luxo de clássicos de competição estão de volta ao Autódromo do Estoril nos próximos dias 7, 8 e 9 de Outubro, voltando a pintar de emoções o mais histórico circuito português, o que criará mais uma enorme peregrinação, como aconteceu antes da pandemia, quando mais 30 mil pessoas marcaram presença regular nas bancadas e paddock.

Para este ano, a organização – a cargo da Associação de Turismo de Cascais, tendo como promotores a Race Ready, a Peter Auto e o Automóvel Club de Portugal (ACP) – espera um regresso em massa dos fãs ao evento que marca o calendário mundial das provas de automóveis clássicos e para isso manteve os preços dos bilhetes do paddock e, sem as restrições da pandemia, a bancada A terá acesso gratuito.

Nos dias de sábado e domingo serão realizadas todas as corridas do programa, podendo encontrar no horário quando serão realizadas. Nem todas as categorias terão provas em ambas as jornadas, cabendo aos adeptos escolher o dia que consideram ser mais interessante para si, muito embora ambos tenham motivos mais que suficientes para realizar uma visita ao Autódromo do Estoril.

No horário, onde o que não faltam são motivos mais que suficientes para realizar uma visita ao Autódromo do Estoril, é possível encontrar todas as corridas do programa. Quem não tiver a possibilidade de estar presente em todos os dias do fim-de-semana, poderá consultar os horários de cada corrida e escolher o dia que terá mais interesse em assistir.

A entrada no paddock permitirá aos fãs estarem junto aos carros, pois na sua maioria vão ficar instalados em tendas individualizadas no paddock, para além do acesso à exposição do ACP Clássicos, assim como ao “Food & Brand Village”, uma área onde todos os aficionados poderão conviver e descobrir diversos itens de ‘memorabilia’.

Devido ao maior número de participantes e de público esperado após a pandemia, o parque de estacionamento do Autódromo do Estoril, que já foi limitado em 2021, não poderá acolher todas as equipas e espectadores. Assim, só quem adquirir os bilhetes antecipadamente terá direito a um lugar no parqueamento do circuito.

Os restantes adeptos que se deslocarem ao Autódromo do Estoril de carro para assistirem ao extenso e aliciante programa de corridas terão de estacionar nas imediações do circuito.

Como tem sido habitual, os bilhetes podem ser adquiridos através do website oficial do Estoril Classics, e também fisicamente na FNAC, Worten, El Corte Inglês e CTT Correios, sendo que, como tem sido habitual, o número de ingressos está limitado ao espaço físico do paddock do Autódromo do Estoril.

Com estas condições e com o regresso dos Fórmula 1 a Portugal, e o desfilar dos carros que marcaram Le Mans ao longo dos últimos setenta anos, a organização espera “casa cheia” ao longo dos dias 7 a 9 de Outubro.