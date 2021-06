Honda Civic Type-R da Civic Atomic Cup ‘preparou-se’ no Estoril | AutoSport

O Circuito do Estoril recebeu este fim-de-semana o Campeonato do Mundo de Turismos (WTCR) que, entre outras, teve o Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends como corrida de suporte. A fazer parte da lista de inscritos, composta por três dezenas de concorrentes, estiveram dois Honda Civic Type-R com as especificações da Civic Atomic Cup que cumpriram na integra o plano delineado pela organização, a cargo da Motor Sponsor: “Em primeiro lugar, obrigado à ANPAC pela forma como nos recebeu e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Fomos até ao Estoril com dois carros, com o objetivo de reunir dados que nos vão ajudar bastante a estabelecer parâmetros no regulamento técnico. Tivemos apenas um apontamento num dos carros, por defeito numa peça que foi montada nova.

De resto, cumprimos todos os minutos de cada sessão sem qualquer problema e com muita regularidade em termos de performance dos carros. No final do dia de domingo, conseguimos rodar em 2:06, o que demonstra que temos um produto com uma relação fantástico entre custo/performance. Obrigado a toda a estrutura técnica da TRS e da Mageltech assim como à Atomic pelo empenho que está a colocar neste projeto”.