Honda celebra parceria com o Troféu TypeR Legacy Cup

A Honda Portugal Automóveis tornou-se parceira oficial do Troféu TypeR Legacy Cup, uma competição privada que celebra o legado do Honda Civic Type R EP3 (produzido entre 2001 e 2006), com provas em circuitos de Portugal e Espanha. A marca marcou presença no evento de Vila Real (4 a 6 de julho), com uma exposição de modelos Civic, ZR-V e o mais recente Type R FL5.

O troféu conta com cinco etapas, cada uma composta por duas corridas de 25 minutos e duas sessões de teste. As equipas podem ter um ou dois pilotos, e mais de uma dezena estão atualmente em competição.

Pedro Alves, Diretor de Marketing da Honda Portugal, destacou o equilíbrio entre o legado da performance e os novos objetivos da marca voltados à sustentabilidade e eletrificação. A Honda reafirma o compromisso com a performance, agora centrada em motorizações híbridas e mais eficientes.

“É importante para nós continuarmos ligados a esta vertente de performance. Ainda que o nosso objetivo continue focado na sustentabilidade e renovação do parque automóvel português para as nossas novas motorizações híbridas, mais eficientes e mais sustentáveis, encontramos neste troféu o equilíbrio perfeito entre a busca do legado histórico da marca em ambiente de racing performance e o respetivo aspeto de performance diária que temos nas novas motorizações. Ainda que com nova ‘grelha’ de produtos, não deixamos de ter a performance como grande objetivo, ainda que seja uma performance diferente da

que encontramos nas competições.”

Carlos Barbosa, piloto e cofundador do troféu, celebrou a parceria com a Honda e o potencial de desenvolvimento conjunto.

“É uma honra poder contar com a Honda Portugal Automóveis como parceiro deste troféu e estamos verdadeiramente entusiasmados com o potencial que poderemos desenvolver em conjunto daqui para a frente.”

A próxima prova será no Estoril (20 a 21 de setembro), seguida de Portimão (24 a 26 de outubro).