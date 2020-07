Super Racing Weekend/Historic Endurance: Domínio espanhol

Jesus Fuster, no seu competitivo Porsche 911 3.0 RS, triunfou à geral nas duas corridas, vencendo com grande vantagem. António Gutierrez, João C. Costa/Francisco Gil e Nuno Nunes foram os vencedores nas suas categorias na primeira contenda, e João Mira Gomes/Nuno Afoito, Domingos S. Coutinho/Pedro Bethencourt, Nuno Nunes e Piero Dal Maso, fizeram o mesmo na segunda corrida.

A deslocação do Historic Endurance ao Algarve nem sequer estava programada no início da época, mas as contingências atuais com provas internacionais a serem canceladas, fez com que a competição transportasse a sua áurea especial até ao sul de Portugal pela sétima vez consecutiva.

Foi debaixo de um calor abrasador que Carlos Barbot, com o fantástico Merlyn MK4, se mostrou o mais rápido em pista na qualificação, melhorando, inclusivamente, o seu tempo do ano passado, com 2:07.667, mas um problema com a direcção nessa sessão, não o deixou alinhar para a corrida, o que deixou o competitivo piloto espanhol Jesus Fuster, no seu Porsche 911 3.0 RS, com o caminho livre na primeira linha da grelha, sendo o primeiro dos H-76. Uma Pole Position que foi ouro sobre azul para o piloto espanhol, pois aproveitou da melhor forma no início da corrida para ganhar logo distância para os seus adversários. Do segundo lugar da grelha saiu a dupla Miguel Ferreira/Francisco Carvalho no seu eficaz Ford Escort RS1600, segundos da categoria H-1976 que no início da corrida se envolvem numa aguerrida luta pelo segundo lugar com o Porsche 911 3.0 RS de Bruno Duarte/Filipe Jesus.

Em primeiro dos H1971 qualificou-se o Porsche 2.5 ST do piloto espanhol António Gutierrez, que no arranque disputava um lugar com o Porsche 911 3.0 RS português de Carlos Brízido. João Mira Gomes/Nuno Afoito saíram da sétima posição, mas lideravam a categoria H-GTP e trocavam de posição com o Porsche 911 2.8 RSR de Piero Dal Maso, que vinha focado em subir posições.

O fantástico BMW 2800 CS de Domingos Sousa Coutinho/Pedro Bethencourt era nono na grelha e segundo dos H71, mas no início da corrida via-se envolvido nas movimentações no miolo da pista e teve alguma dificuldade em manter a posição. Francisco Gil e João Campos Costa traziam um bonito Ford Mustang, saíram da décima posição da grelha e eram os líderes da categoria H65 com o modelo americano. Com uma boa toada, atrás desta dupla formava-se uma interessante luta entre o BMW 2002 Ti de Carlos e Lucas Rivera, o Alfa Romeo TI Super de Paulo Rompante, o Lotus Elan de Luis Tojeiro e o Porsche 911 SWB de Nuno Nunes, todos de categorias diferentes, mas a lutarem entre si. A tentar chegar-se a este grupo estava o peculiar Saab Sonett III de Paulo Sousa/Francisco Pinto, que é sempre uma das atrações destas corrida pela sua raridade.

A dupla ibérica, com o espanhol Roberto Diaz Rincón e o português Jorge Santos no bonito Alfa Romeo GTAm vinham logo a seguir a disputar a categoria H71, mas era com o o Alfa Romeo GTA de João Sardinha/Ricardo Pereira que tinham que se preocupar, pois vinha logo atrás e era o primeiro dos Gentlemen Drivers Spirit. Paulo Rompante com o elegante Alfa Romeo TI Super fez o 15º lugar, mas era 2º da HGTP. enquanto Nuno Nunes colocava o Porsche 911 SWB em 2º da Gentlemen Driver Spirit. Carlos e Lucas Rivera traziam o seu bem cuidado BMW 2002 Ti no 18º lugar com Luis Tojeiro de Lotus Elan (como convidado) logo atrás. Depois destes, uma das lutas mais bonitas da competição, Jorge Guimarães no seu Volvo 121 fazia companhia ao imponente Jaguar MK2 de José Carvalhosa, este último que era o segundo dos H65 que ainda tinham o Ford Cortina Lotus de Manuel Ferrão na perseguição a fechar o terceiro lugar da categoria Gentlemen Drivers Spirit.

Segunda metade da corrida mais empolgante

Com as entradas nas boxes e os diferentes tempos de paragem que cada um tinha para cumprir, consoante o seu handicap, causou a geral azáfama do pelotão nas boxes.

.

Jesus Fuster manteve-se impávido e sereno no primeiro lugar, já que imprimiu uma forte toada durante toda a corrida, mas, a bem da verdade, Carlos Brízido, com o seu Porsche 911 3.0 RS até chegou a liderar… por uma volta durante a troca de pilotos.

Bruno Duarte/Filipe Jesus colocavam o seu Porsche 911 3.0 RS no segundo lugar e mantinham acesa a disputa com o Ford Escort RS 1600 de Miguel Ferreira/Francisco Carvalho, mas depois das paragens obrigatórias nas boxes há dois novos intervenientes na luta pelos lugares cimeiros: o Lotus Seven de João Mira Gomes e Nuno Afoito, que faz uma recuperação fantástica e o Porsche 911 2.8 RSR de Piero Dal Maso, que também surge no grupo da frente. Mesmo o Ford Mustang de João C. Costa/Francisco Gil já roda com tempos próximos do líder, ainda que mais atrás na classificação, mas a liderar os H65..

O ex-piloto do ELMS, Jesus Fustar, era líder destacado, mas com um problema na caixa e começa a rodar mais devagar e parceria do Escort RS 1600 e do Lotus 7, estavam com ritmo para conseguir apanhar o líder. No entanto estas equipas também sentem problemas adicionais e o piloto espanhol vence a categoria H76. Todavia quem chega com um sorriso maior nos lábios é a Piero Dal Maso no seu Porsche 911 2.8 RS que corta a meta em segundo lugar da mesma categoria, depois de travar uma excelente luta com os Porsche 911 3.0 RS de Bruno Duarte/Filipe Jesus e de Carlos Brízido, a dupla que no final consegue o terceiro lugar da H76 e Carlos Brízido que fica com o 4º lugar.

O piloto espanhol António Gutierrez vence a categoria H71 de Porsche 911 2.5 ST, mas logo atrás, em segundo da mesma categoria chegam Diaz-Rincón/Jorge Santos de Alfa Romeo GTAm, com os terceiros da H71 a serem Domingos Sousa Coutinho/Pedro Bethencourt no BMW 2800 CS após forte recuperação,

João Campos Costa/Francisco Gil levam o seu bonito Ford Mustang ao primeiro lugar da categoria H65, com Paulo Rompante de Alfa Romeo TI Super logo atrás, este que foi segundo dos H-GTP. Ainda na H65, o segundo classificado foi o bem-disposto José Carvalhosa, com o espectacular Jaguar MK2, enquanto o imaculado Porsche 356 de Francois Guerin garantia o terceiro posto desta H65.

Corrida 2

O vencedor da Gentlemen Drivers Spirit, para Turismo Nuno Nunes, suplantava com o seu Porsche 911 SWB o Ford Cortina Lotus de Manuel Ferrão e o Alfa Romeo GTA de João Sardinha/Ricardo Pereira.

Para a segunda corrida do fim-de-semana do Iberian Historic Endurance, Jesus Fuster no seu Porsche 911 3.0 RS saiu da primeira linha da grelha de partida com vontade de levar para casa a segunda vitória do fim-de-semana. A luta inicial residia então na luta entre José Carvalhosa, que saiu logo atrás de Porsche 911 2.8 RSR, a dupla Bruno Duarte/Filipe Jesus em Porsche 911 3.0 RS e João Mira Gomes/Nuno Afoito em Lotus Seven que travavam uma intensa luta, pelo que o calor voltou a fazer-se sentir, não apenas no Paddock, mas também dentro de pista. Carlos Brízido com o Porsche 911 3.0 RS arrancava do Pit Lane e o mesmo acontecia com o Ford Mustang de João C. Costa e Francisco Gil.

Logo de seguida, o Porsche 2.5 ST de António Gutierrez saía na liderança da categoria H71, mas com Diaz- Rincón/Jorge Santos em Alfa Romeo GTAm e Domingos S. Coutinho/Pedro Bethencourt imediatamente atrás para desde cedo se envolverem numa luta a três, curiosamente os três primeiros dos H-1971

Paulo Rompante, de Alfa Romeo TI Super entrava numa disputa com o Ford Mustang de João C. Costa/Francisco Gil que recuperava lugares e já era líder da categoria H65.

O Jaguar MK2 de José Carvalhosa era então o segundo da H65 e tentava fugir de Francois Guerin, que seguia logo atrás e mantinha o terceiro posto da categoria com o bonito Porsche 356.

Na Gentlemen Drivers Spirit, depois de no dia anterior Nuno Nunes ter sido o vencedor, mantinha-se, nesta fase, na frente da categoria, seguido pelo Ford Cortina Lotus de Manuel Ferrão.

Quem vem a ganhar lugares a um ritmo impressionante é o rapidíssimo Ford Escort RS 1600 de Miguel Ferreira/Francisco Carvalho, que rapidamente se insere no grupo da frente. Também Carlos Brízido enceta uma boa recuperação, depois de sair do Pit Lane e já persegue o grupo da frente.

Mexidas nas posições com a ida às boxes

Depois das entradas obrigatórias nas boxes para troca de piloto e o cumprimento do tempo de paragem, Jesus Fuster mantinha o seu Porsche 911 3.0 RS imparável na frente do pelotão.

Entretanto, o rápido Ford Escort RS 1600 de Miguel Ferreira/Francisco Carvalho sobe ao segundo lugar, mostrando a enorme competitividade deste modelo fazendo a volta mais rápida da corrida. João Mira Gomes e Nuno Afoito eram os que se seguiam na tabela de classificação, sendo os primeiros da categoria HGTP, com Paulo Rompante, da mesma categoria e ser segundo.

José Cavalhosa era agora o terceiro da H76, posição que viria a manter até ao final da corrida, mesmo depois das investidas da dupla Bruno Duarte/Filipe Jesus, que ficaram em quartos da categoria após dois Drive Thought por pisar a linha Branca na saída do Pitlane.

A luta dos H-1971 esteve ao rubro e foi decidida na última volta. Após espetacular recuperação, Domingos S. Coutinho / Pedro Bethencourt no seu BMW 2800CS passaram Roberto Diaz-Rincón/ Jorge Santos. Terceiro desta categoria foi Jorge Guimarães no seu exímio Volvo 121.

Nuno Nunes foi novamente o vencedor da categoria Gentlemen Drivers Spirit e em segundo terminou um espetacular Ford Cortina Lotus de Manuel Ferrão.

Na H65, Piero Dal Maso foi notável a conseguir levar o sumptuoso Jaguar Mk2 ao primeiro lugar, numa categoria que teve no segundo lugar o Porsche 356 de Francois Guerin e em terceiro o Ford Mustang de João Campos Costa e Francisco Gil.

Para Diogo Ferrão, este foi “um fim-de-semana de regresso às competições após cinco meses de intervalo e que agora teremos mais uma espera três meses até Outubro, quando recomeçam as competições. O imenso calor nesta ida ao Algarve e com uma grelha praticamente exclusivamente ibérica serviu para voltar a desenferrujar e a passar momentos inesquecíveis após um longo confinamento. Também os meus parabéns aos pilotos que durante as duas corridas não tiveram qualquer contacto, demonstrando um fantástico respeito em pista.”

O Iberian Historic Endurance regressa agora em Outubro, para o Estoril Classics, nos dias 09, 10 e 11 de Outubro, naquele que promete ser um dos melhores eventos de clássicos da Europa.