Revelado calendário de 2024 do Iberian Historic Endurance | AutoSport

A Race Ready revelou o calendário do Iberian Historic Endurance de 2024, mantendo a aposta em realizar grandes eventos em circuitos com muita história no desporto automóvel. No próximo ano a competição terá seis eventos passando por cinco circuitos icónicos e que têm em comum o facto de um dia terem recebido Grandes Prémios do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Depois da paragem de Inverno, a temporada arranca nos dias 5 e 6 de abril, com o “Exclusive Test Day”, no Autódromo do Estoril, naquela que é uma excelente oportunidade para pilotos e equipas realizarem um primeiro treino de preparação e testarem os seus carros de Turismo ou Grande Turismo até 1976.



A primeira corrida de 2024 será num dos maiores palcos do automobilismo mundial, o Circuit de Spa-Francorchamps, na Bélgica. As tradicionais 3 Horas de Spa têm sido nos últimos anos o evento com o maior número de inscritos da temporada, pois o seu traçado, com mais de sete quilómetros de extensão, permite receber até 80 equipas numa prova até três horas de duração.



Depois do regresso ao Circuito de Jerez em 2023, o Historic Endurance continuará a encabeçar o evento de Jerez de la Frontera. O evento andaluz vai realizar-se mais cedo em 2024, o que significa que o pelotão do Historic Endurance irá acelerar no asfalto do circuito, que um dia foi renomeado em homenagem ex-motociclista espanhol Ángel Nieto, no fim de semana de 25 e 26 de maio.



A competição mais prestigiada de clássicos do sul da Europa chega à sua metade com a participação no Jarama Classic. O evento organizado em parceria com o Circuito de Madrid Jarama RACE, já se converteu numa das provas mais esperadas da temporada, juntando o desafio traçado do primeiro circuito permanente espanhol ao calor da moldura humana que todos os anos comparece.



A segunda metade da temporada tem início no primeiro fim de semana de outubro, com a presença obrigatória no Estoril Classics, um evento que já se afirmou no calendário mundial. O Historic Endurance continuará a ser a única competição ibérica a ter o privilégio de alinhar no Estoril Classics, sendo este um evento em que há sempre mais inscritos do que lugares disponíveis.



A visita anual ao Autódromo Internacional do Algarve, um circuito muito acarinhado pelos pilotos, irá desta vez acontecer no final de outubro, num regresso do Historic Endurance ao programa do Algarve Classic Festival.



A temporada chega ao seu final com a 12ª edição dos 250 km do Estoril, nos dias 29 e 30 de novembro. A “clássica de resistência” já se tornou a grande celebração de final de época.



Diogo Ferrão (CEO da Race Ready): “Para 2024 vamos manter os mesmos ingredientes que fizeram do Iberian Historic Endurance uma das melhores competições da Europa, oferecendo o máximo de prazer e diversão aos pilotos e equipas. Com o passar dos anos vamo-nos habituando aos bons momentos que passamos e só damos falta deles quando eles desaparecem. Temos que dar valor aos fantásticos circuitos e eventos que temos presentemente e não os considerar como ‘dados adquiridos’. Caso tenham a possibilidade, não deixem para ‘outro dia’ a oportunidade de participar, ou voltar a participar, nas fantásticas provas que compõem o calendário de 2024 e que ficarão para sempre na nossa memória.”





Calendário de 2024

05/06 abril – Exclusive Test Day – Autódromo do Estoril

26/27 abril – Spa 3 Hours – Circuit de Spa-Francorchamps

25/26 maio – Jerez de la Frontera – Circuito de Jerez

15/16 junho – Jarama Classic – Circuito de Madrid Jarama RACE

05/06 outubro – Estoril Classics – Autódromo do Estoril

26/27 outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve

29/30 novembro – 250 km Estoril – Autódromo do Estoril