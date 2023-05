Iberian Historic Endurance regressa às ruas de Pau | AutoSport

O Iberian Historic Endurance apresenta uma boa lista de inscritos para as “3 Heures de Pau”, com mais de cinquenta carros a disputar as quatro corridas agendadas no circuito citadino.

O Iberian Historic Endurance regressa às ruas de Pau para uma jornada diferente das anteriores no programa do 20º Grand Prix de Pau Historique. Este fim de semana, as “3 Heures de Pau” de 1958 serão revividas em quatro corridas de 45 minutos desta competição. Para este momento, o pelotão do Historic Endurance será dividido em dois.

Os carros da grelha do Pré-66 estarão dividido nas seguintes categorias: viaturas construídas até 1961, Gentleman Driver Spirit (Turismos até 1965 até 2000cc + MGB + Porsche 911 SWB), a classe H-1965 e H-GTP&SC Pré-1966. Enquanto isso, o segundo pelotão acolherá todas as viaturas Pré-1976, como os Gentleman Driver Spirit (Turismos até 1976 e até 2000cc), H-1971 e H-1976.

Cada pelotão terá duas corridas separadas de 45 minutos, o que equivale a dizer que a competição promovida pela Race Ready terá pela primeira vez quatro corridas no sinuoso traçado do Circuit de Pau-Ville no mesmo fim de semana. O vencedor do troféu das “3 Heures de Pau” será o piloto que cumprir mais voltas nas quatro corridas do Historic Endurance. Esta particularidade permite que qualquer piloto se inscreva em ambos os os pelotões, somando assim voltas com o intuito de conquistar o aclamado troféu.

Para Diogo Ferrão (CEO da Race Ready): “Este promete ser um dos mais aliciantes fins-de-semana da temporada, com quatro corridas do Historic Endurance num dos mais míticos eventos para clássicos na Europa. A escolha do Historic Endurance para celebrar as ‘3 Heures de Pau’ é algo que nos enche de orgulho e poder apresentar estas grelhas de partida tão completas deixa-nos extremamente satisfeitos.”

Um total de cinquenta e seis carros de dezasseis diferentes construtores automóveis vão ser conduzidos nas ruas de Pau por mais de setenta pilotos provenientes de sete países e três continentes, contando ainda com um rol impressionante e variado de viaturas que marcaram a sua era, desde o Porsche 356 Speedster, aos icónicos AC Cobra e Jaguar E-Type, carros que dispensam apresentações, passando pelos consagrados Porsche 911 RSR, Lotus Elan, Ford Escort ou Alfa Romeo Giulia, até aos modelos inusuais, como o Reliant Sabre 6, o Crossle 7S, o Sunbeam Tiger ou o Marcos 1800 GT.

Com o mote “Relaxed Historic Racing” e o objectivo de proporcionar disputadas e animadas provas de clássicos para Gentlemen Drivers, não há prova do Historic Endurance sem o Index de Performance. O vencedor desta classificação sairá dos resultados das primeiras corridas dos dois “plateaux”, e o prémio para o vencedor, um relógio do prestigiado relojoeiro suíço Cuervo Y Sobrinos, será oferecido na cerimónia de pódio das corridas de domingo. O Lotus Elite de Robin Ellis venceu esta classificação em 2022, um indicador que o vencedor irá provavelmente sair dos carros de menor cilindrada.

Pelotão luso bem constituído

A representação portuguesa nesta visita do Historic Endurance a Pau volta a ter a qualidade que nos habituou. Fortemente apoiados pelos muitos portugueses que habitam naquela zona de França, os pilotos lusitanos desejam desfrutar um bom fim de semana de lazer num ambiente festivo, num dos mais divertidos circuitos citadinos europeus.

Nos Pré-1966, as cores lusitanas vão estar representadas por quatro carros. A RP Motorsport irá colocar em pista o Ford Cortina Lotus para Luís Sousa Ribeiro, um sério candidato à vitória na categoria GDS 1965, e o Alfa Romeo Ti Super de Paulo Rompante, que enfrentará uma concorrência fortíssima entre os GTP & SportsCars. Por seu lado, a Garagem João Gomes inscreveu um dos seus elegantes Porsche 911 SWB (GDS 1965) para a dupla pai e filho Piero e Guilherme Dal Maso, ao passo que a ASM Team, a primeira equipa portuguesa a correr nas 24 Horas de Le Mans, alinhará com o Lotus Elan 26R de Francisco Albuquerque, um dos principais animadores da categoria H-1965 na prova de Portimão.

Entre os Pré-1977, a presença portuguesa terá três protagonistas, todos eles capazes de lutar pelas primeiras posições. Domingos Sousa Coutinho regressa à prova francesa com o seu BMW 2800 CS preparado pela RP Motorsport, mas desta vez irá fazê-lo na companhia de Nuno Breda que se estreia no circuito gaulês, com o objectivo de protagonizarem uma boa prestação entre os H-1971. Provenientes da Garagem Aurora irão estar na partida dois competitivos Porsche 911 RSR (H-1976). Tanto o duo Bruno Duarte e Filipe Silva Jesus como a dupla da AMA Racing, Mário Meireles e Vasco Nina, terão uma palavra a dizer na luta dos H-1976.

PROGRAMA

20 de Maio (Sábado)

13:54 Historic Endurance Pré-1966 – Corrida 1

17:34 Historic Endurance Pré-1977 – Corrida 1

21 de Maio (Domingo)

09:04 Historic Endurance Pré-1966 – Corrida 2

12:06 Historic Endurance Pré-1977 – Corrida 2