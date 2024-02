Iberian Historic Endurance mantém o “1000 km Trophy” | AutoSport

O Iberian Historic Endurance voltará a atribuir o “1000 km Trophy” na temporada que se aproxima. Na temporada de 2024 o “1000 km Trophy”, o troféu que premeia o piloto ou equipa mais consistente e com mais voltas completadas durante as seis corridas que compõe o calendário, voltará a ser entregue pelos promotores desta competição.

Introduzido pela primeira vez em 2019, este troféu não pretende destacar o piloto mais rápido em pista, mas sim o conjunto piloto-carro-equipa que maior consistência e fiabilidade demonstrará ao longo da temporada desportiva, premiando assim aquele que percorrerá o maior número de quilómetros competitivos ao longo da época.

Na pretérita temporada, José Carvalhosa foi o grande vencedor do “1000 km Trophy”, ao superar o seu colega de equipa, e vencedor deste mesmo troféu em 2022, Piero dal Maso. Com 284 voltas completadas ao longo da temporada, José Carvalhosa, que tripulou um Porsche 911 SWB, mas também conduziu um Alfa Romeo GTAm em Spa-Francorchamps, levou a melhor sobre Piero dal Maso, que conduziu um Porsche 911 SWB, por apenas quatro voltas naquela que foi uma “dobradinha” da dupla da Garagem João Gomes. O terceiro classificado foi Paulo Lima, que no ano transato estreou um Ford GT40 preparado pela RP Motorsport, que devido a infelizes incidentes nas provas do Algarve e Spa não conseguiu traduzir a sua maior rapidez em pista numa vitória neste troféu.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, este troféu representa: “o espírito do Historic Endurance. O “1000 km Trophy” foi instituído para premiar o equipa/piloto que consegue fazer mais voltas, recompensando os preparadores e pilotos que optam por não esforçar demasiado as mecânicas dos seus carros, e claro, todos os pilotos que não cometem erros graves de condução. Estes dois pontos são exatamente o espírito de quem conduz numa prova de resistência tem de interiorizar se quer ser bem sucedido no longo prazo. No caso do Historic Endurance é ainda mais relevante, porque não existem campeões no final da época, o que importa é realmente conseguir chegar ao fim das corridas sem incidentes de maior e desfrutar, da primeira à última volta, sem ficar pelo caminho.”

Depois da paragem de Inverno, a temporada arranca nos dias 5 e 6 de abril, com o “Exclusive Test Day”, no Autódromo do Estoril, naquela que é uma excelente oportunidade para pilotos e equipas realizarem um primeiro treino de preparação e testarem os seus carros de Turismo ou Grande Turismo até 1976.

Calendário de 2024

05/06 Abril – Exclusive Test Day – Autódromo do Estoril 🇵🇹

26/27 Abril – Spa 3 Hours – Circuit de Spa-Francorchamps 🇧🇪

25/26 Maio – Jerez de la Frontera – Circuito de Jerez 🇪🇸

15/16 Junho – Jarama Classic – Circuito de Madrid Jarama RACE 🇪🇸

05/06 Outubro – Estoril Classics – Autódromo do Estoril 🇵🇹

26/27 Outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

29/30 Novembro – 250 km Estoril – Autódromo do Estoril 🇵🇹