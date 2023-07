Iberian Historic Endurance: Ginetta G4R faz pole-position para as 3 Horas de Spa | AutoSport

As sete dezenas de concorrentes da tradicional corrida “cabeça de cartaz” do Spa Summer Classic, as 3 Horas de Spa, que colocaram em confronto carros de Turismo e de Grande Turismo até 1976, realizaram no final da tarde de sexta-feira a sua sessão de qualificação.

É por demais reconhecido que uma prova desta natureza não se resolve na sessão que define as posições da grelha de partida, no entanto, com um pelotão do Iberian Historic Endurance tão numeroso e competitivo, ninguém esteve disposto a ceder o que quer que fosse. Afinal, uma boa posição no arranque permite, em teoria, que se corram menos riscos nos momentos iniciais da contenda.

O aumento da popularidade das 3 Horas de Spa, a quarta prova da temporada do Historic Endurance, tem atraído um número cada vez maior de equipas de topo, o que significa que a disputa pela sucessão de Christophe Van Riet e Fred Bouvy, os vencedores de 2021 e 2022 ao volante de um Shelby Cobra, vai ser ainda mais renhida.

Num dia em que as imprevisíveis condições climatéricas das Ardenas não se fizeram sentir, ao volante de um veloz Ginetta G4R, a dupla dinamarquesa Palle Pedersen / Nicolai Kjaergaard, foi uma surpresa agradável ao conquistar a “pole-position” da corrida, e o melhor tempo entre os concorrentes da classe H-1965, superando por 1,6 segundos o Porsche 911 3.0 RS (H-1976) do também dinamarquês Lars Rolner e do local Pierre-Alain Thibaut, este último um ex-campeão belga de carros de turismo.

A segunda linha da grelha de partida será dividida pelo TVR Griffith 200 dos britânicos Harry Barton/Oliver Reuben (H-1965) e pelo Porsche 911 3.0 RS (H-1976) cor-de-rosa dos dinamarqueses Annette Rolner/Michael Holden, ao passo que na terceira linha posicionar-se-ão Shelby Cobra Daytona do duo franco-belga Brice Pineau/Oliver Muytjens, que tão bem deu conta de si nas corridas de Portimão e Jarama, e o Jaguar Type-E de Rhea Sautter e Andrew Newall, que terminou nos lugares do pódio desta mesma corrida no ano passado.

No circuito de 7,004 quilómetros e 19 curvas, entre os pilotos portugueses, os Porsche 911 RS preparados na Garagem Aurora deram nas vistas, com Bruno Santos e Cláudio Vieira a destacaram-se, sendo os melhores representantes nacionais e os quintos entre as viaturas da categoria H-1976. Nos dois outros Porsche preparados na cidade do Porto, Mário Meireles e Vasco Nina foram os sextos e Bruno Duarte e Filipe Jesus oitavos da categoria.

A possibilidade da bandeira de Portugal ser hasteada no pódio do Circuito de Spa-Francorchamps não se fica apenas pelos principais protagonistas da classe H-1976, pois na classe H-1971 o Porsche 911 2.5 ST do trio Piero Dal Maso/Guilherme Dal Maso/José Carvalhosa fez o quarto tempo, enquanto o Alfa Romeo GTAm de Christian Oldendorff/José Carvalhosa registou o quinto “crono”.

Numa corrida em que as mecânicas serão colocadas à prova, em jogo estará também a vitória no Index de Performance, a classificação cujo vencedor recebe um exclusivo exemplar da relojoeira suíça Cuervo y Sobrinos.

As 3 Horas de Spa encerram o programa de sábado do Spa Summer Classic, numa corrida que arranca ao final da tarde e termina já no início da noite, onde os carros com os faróis ligados prestarão uma justa homenagem às grandes corridas de resistência de outrora, quando ainda se cumpriam 14,120 quilómetros por volta ao Circuito de Spa-Francorchamps.

HORÁRIO (GMT+2*)

Sábado, 8 de Julho

18:50 – 21:50 – Corrida