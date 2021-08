Iberian Historic Endurance de regresso ao Estoril Classics com grelha esgotada | AutoSport

Apesar de ainda estar na sua 5ª edição, um dos mais conceituados eventos de clássicos da Europa está de regresso. O Estoril Classics realiza-se no fim-de-semana de 08 a 10 de Outubro e a competição Iberian Historic Endurance faz parte deste exclusivo evento através de uma prova com 44 equipas inscritas, ou seja, com lotação esgotada. O Iberian Historic Endurance irá disputar uma sessão de qualificação e uma entusiasmante prova de 50 minutos.

Cascais e o Autódromo do Estoril são sempre um dos destinos de eleição das equipas do Iberian Historic Endurance e onde obviamente os Pilotos Portugueses são sempre favoritos, por conhecerem os segredos do mítico traçado com 49 primaveras. No entanto, com uma lista de inscritos com tantos automóveis diferentes, surpresas sempre acontecem e ainda o ano passado acabou por ser o Francês Olivier Tancogne num potente GT40 a surpreender e vencer a prova.

A edição de 2021 do Estoril Classics promete ser de enorme sucesso, tal como indica que a 2 meses do evento, a Race Ready já apresente a lista de inscritos da prova, após ter recebido 67 inscrições para o terceiro encontro da competição ibérica destinada a carros clássicos.

As listas de inscritos do Iberian Historic Endurance estão sempre repletas de exemplares extraordinários e para o Estoril Classics 2021, a grelha da competição organizada pela Race Ready não será diferente. Com um total de 12 marcas distintas e com modelos que fazem sonhar qualquer entusiasta do desporto automóvel. Para o Estoril estão inscritos por exemplares como o imponente Ferrari 365GTB/4 Daytona, um precioso Porsche 904/6, um raro Maserati Merak bem como modelos tão diferentes como um Porsche 356, Jaguar E-Type ou até um intemporal BMW 1800 TI/SA.

Para Diogo Ferrão, responsável pelo Iberian Historic Endurance: “ é com muita satisfação que apresentamos, a cerca de dois meses de distância, a nossa lista de inscritos. Tivemos de selecionar as equipas aceites para este evento que não foi uma escolha fácil. A mesma nunca será consensual mas é muito importante para nós a diversidade de carros presentes assim como premiar os Pilotos que mais competem connosco e também que cumprem o espirito dos 3 C “No Crashing, No Cheating, No complaning” dentro e fora de pista.

O Iberian Historic Endurance torna-se assim a primeira competição presente na 5ª Edição do Estoril Classics a publicar a sua lista de participantes. Mais informações podem ser encontradas em estorilclassics.pt ou em historicendurance.com