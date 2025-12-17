Iberian Historic Endurance com calendário ambicioso em 2026

O Iberian Historic Endurance terá, em 2026, um dos calendários mais ambiciosos da sua história, com sete provas distribuídas por quatro países. A competição de clássicos reforça assim a sua posição como referência no automobilismo histórico do sul da Europa.

Sete provas em quatro países

O calendário de 2026 do Iberian Historic Endurance contará com sete jornadas disputadas na Bélgica, Espanha, França e Portugal, consolidando a dimensão internacional da série de clássicos. A competição manterá o formato que combina provas de resistência com eventos de referência no panorama dos históricos, reforçando a sua visibilidade junto de equipas, pilotos e público.

Antes do arranque oficial da temporada, está previsto um Exclusive Test Day a 21 e 22 de março, no Autódromo do Estoril, destinado à preparação de equipas, pilotos e máquinas para os novos desafios do ano. Este momento de testes permite afinar setups e processos logísticos em ambiente controlado, antecipando as exigências do calendário competitivo.

Abertura em Spa-Francorchamps

Fiel à tradição, a época começa no Circuit de Spa-Francorchamps, com a realização das emblemáticas 3 Horas de Spa, nos dias 24 e 25 de abril. O traçado belga, conhecido como um dos mais desafiantes do mundo, volta a acolher alguns dos mais prestigiados nomes e carros do universo dos clássicos de competição.

A prova em Spa-Francorchamps assume-se como um dos pontos altos da temporada, oferecendo uma combinação de história, exigência técnica e forte carga simbólica. Para muitas equipas, trata-se de um dos compromissos mais aguardados do ano, tanto pelo desafio desportivo como pela visibilidade internacional.

Jarama Classic volta a receber a série

Após a passagem pela Bélgica, o pelotão ruma a Espanha para o primeiro de cinco compromissos na Península Ibérica. No primeiro fim de semana de junho, o Iberian Historic Endurance integra novamente o programa do Jarama Classic, no histórico Circuito de Madrid Jarama – RACE, situado nos arredores da capital espanhola.

O Jarama Classic é um evento que atrai milhares de entusiastas, combinando corridas de clássicos com um ambiente fortemente marcado pela memória do automobilismo. A inclusão do Iberian Historic Endurance no programa reforça a ligação da competição ao público espanhol e à tradição do circuito madrileno.

Estreia dos 400 km de Paul Ricard

A principal novidade do calendário de 2026 surge no início de julho, com a estreia dos 400 km de Paul Ricard, no sul de França. Depois de sete participações no Grand Prix de Pau Historique, o Historic Endurance passa a competir num dos circuitos mais conhecidos do país, em Le Castellet, próximo de Marselha.

Inaugurado em 1969, o Circuit Paul Ricard combina património desportivo e infraestruturas modernas, oferecendo um enquadramento singular para uma prova de três horas com formato semelhante ao de Spa. A data escolhida, no início do verão, pretende também potenciar o interesse de quem queira associar a participação desportiva a uma estadia na região do sul de França.

Regresso ao Estoril Classics

Após a habitual pausa estival, a competição regressa à atividade integrada no Estoril Classics, um dos maiores festivais de viaturas históricas de competição. O evento do Autódromo do Estoril terá, em 2026, uma data antecipada, decorrendo no fim de semana de 19 e 20 de setembro.

O Estoril Classics é um dos palcos de maior projeção internacional para o automobilismo histórico em Portugal, reunindo carros, pilotos e categorias de várias épocas. A presença do Iberian Historic Endurance no programa reforça a ligação da série ao circuito do Estoril e ao público português.

Algarve Classic Festival e passagem por Jerez

Cinco semanas após o Estoril Classics, pilotos e máquinas enfrentam o Autódromo Internacional do Algarve, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, no âmbito do Algarve Classic Festival. O traçado de Portimão, reconhecido como um dos mais cativantes do panorama mundial, volta a atribuir ao Historic Endurance um papel de destaque no seu programa.

A pausa seguinte será curta, aproveitando a deslocação de muitos camiões de competição para a Península Ibérica no final do ano. De 6 a 8 de novembro, o campeonato regressa – dois anos depois – ao Circuito de Jerez – Ángel Nieto, no sul de Espanha, integrado na segunda edição do Jerez Iberian Racing Festival. O circuito andaluz, situado perto de Sevilha, volta a afirmar-se como um dos destinos preferidos dos pilotos da série.

Fecho de época com os 250 km do Estoril

A temporada de 2026 encerrará, uma vez mais, no Autódromo do Estoril, com a realização dos 250 km do Estoril, nos dias 4 e 5 de dezembro. Esta clássica de final de época mantém-se como um dos momentos mais emblemáticos do calendário, reunindo um pelotão numeroso e um forte ambiente de fim de temporada.

Os 250 km do Estoril assumem-se como prova de resistência de referência, onde a gestão de ritmo, fiabilidade mecânica e estratégia de equipa desempenham um papel determinante. A continuidade desta prova no fecho da temporada reforça a identidade do Iberian Historic Endurance e a sua ligação histórica ao traçado da linha de Cascais.

Declarações de Diogo Ferrão

Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, entidade organizadora, sublinha o equilíbrio e a diversidade do calendário de 2026. “Considero que dificilmente seria possível apresentar um calendário mais interessante e diversificado como este. Pela primeira vez, iremos a Paul Ricard para uma prova de três horas, com um formato semelhante ao de Spa”, referiu.

O responsável destaca ainda o enquadramento turístico e competitivo de algumas etapas. “Agendada para o início de julho, esta etapa decorre numa altura do ano particularmente favorável para quem pretende também aproveitar a oportunidade de conhecer melhor o sul de França”, acrescentou, apontando igualmente o regresso a Jerez de la Frontera como um dos pontos fortes da época.

Ferrão lembra que Jerez se tornou “um dos eventos preferidos dos nossos pilotos”, sublinhando o ambiente da cidade e o desafio do circuito. O dirigente realça também as presenças já consolidadas em Spa-Francorchamps, Estoril Classics, Algarve Classic Festival, Jarama Classic e 250 km do Estoril, classificando-as como “provas absolutamente imperdíveis” e “eventos de referência no panorama internacional” do automobilismo histórico.