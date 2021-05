Iberian Historic Endurance: Bastos Rezende vence segunda Corrida

Pedro Bastos Rezende impôs o seu Porsche 911 3.0 RS e venceu a segunda corrida do Iberian Historic Endurance. Carlos Barbot recuperou 15 posições na corrida. Pedro Moryion e José Carvalhosa conquistam Index Performance Cuervo y Sobriños

O segundo dia do Iberian Historic Endurance começou com as equipas surpreendidas com um Autódromo Internacional do Algarve molhado devido aos aguaceiros noturnos. As equipas e pilotos só tendo a sua derradeira prova às 12h35 esperavam que a pista secasse. As suas preces foram atendidas e a partida foi dada com um sol esplendoroso e uma pista completamente seca.

A corrida do fim-de-semana do Iberian Historic Endurance foi uma surpreendente luta de titãs. Pedro Bastos Rezende foi quem partiu melhor e foi o primeiro líder da prova. Todavia, Carlos Barbot que arrancou apenas da 16ª posição decorrente classificação da 1ª corrida, recuperou de forma brilhante e passados cerca de 9 minutos do início da Prova já discutia o segundo 2º lugar com Pedro Bastos Rezende passando mesmo o Porsche preparado pela Garagem Aurora. Bastos Rezende cerrou os dentes e duas voltas depois voltou a passar o Merlyn Mk4 da Oporto Racing vencendo confortavelmente com Carlos Barbot a terminar no segundo lugar e primeiro dos GTP, com Paulo Rompante a secundá-lo na categoria em Alfa Romeo Ti.

O grupo perseguidor era liderado pelo BMW 2800CS de Domingos Sousa Coutinho / Ricardo Pereira. O carro germânico liderava a categoria H-1971 com distinção, só atrás do Porsche e Merlyn, até que um problema mecânico deitou tudo a perder. Os novos lideres da categoria H-1971 foram Miguel Ferreira/Francisco Carvalho que partiram da 33ª posição e fizeram uma grande recuperação até ao 3º lugar da prova e 1º da categoria. O segundo lugar desta categoria foi disputado até penúltima volta com Joaquim Soares, no seu belo Lotus Elan, a superiorizar-se a Antonio Gutierriez que levou o seu Porsche 2.5 ST ao podium da categoria.

Logo atrás do Escort RS1600, ficaram Carlos Brizido e João Pina Cardoso, subindo assim ao lugar intermédio do pódio H-1976. Este foi completado pelos vencedores da corrida do dia anterior, a dupla espanhola Alfredo Martinez e Jesus Fúster, tendo sido este primeiro a completar os 50 minutos de corrida sozinho.

Já nos H-1965, os dois primeiros troféus foram para dois magníficos Shelby Cobras 289 ao volante os pilotos Peter Fischer e Sébastien Demole. O suíço Maximilien Huber conquistou o 3º lugar com o um belo Ford Mustang.

Na emblemática Categoria Gentleman Drive Spirit(GDS), a dupla Luis Gama Rocha/Diogo Gama Rocha levou o troféu de primeiro lugar, seguidos pelo Alfa Romeo GTA dos Alemães Christian Oldendorff e Volker Hichert. Ainda no pódio, Luis Sousa Ribeiro levou para casa um merecido 3º prémio depois de uma grande luta com o outro Cortina Lotus que só terminou com o pião do emblemático carro preparado na RP Motorsport.

O convidado Miguel Lobo com o seu Cobra Daytona Coupé conseguiu ainda antes da abertura da pit window a 3ª posição da geral no entanto a roda direita traseira tramou-o e fez a sua paragem na 28 posição, não concluindo a prova.

No entanto antes destas categorias o primeiro prémio a ser entregue foi do Index Performance Curvo y Sobriños que teve como vitoriosa a dupla Pedro Moriyon e José Carvalhosa que acumularam 9 pontos com o impecável Porsche 356 e receberam um magnifico e precioso relógio do Patrocinador. Seguidos por François Guerin também em Porsche 356 e a terminar o pódio desta categoria o Ford Cortina Lotus da familia Gama Rocha.

Para Diogo Ferrão, este foi “um magnifico fim-de-semana de regresso às competições após cinco meses de intervalo. Com uma grelha incrível, foi um fim-de-semana intenso com um pouco de tudo. Tempo de praia no Sábado, chuva na manhã de Domingo e a pista a secar ao longo deste último dia . Agora dentro de um mês estaremos no centro da Peninsula Ibérica, em Madrid onde já esperamos temperaturas de verão.

O Iberian Historic Endurance regressa agora a Jarama no fim de semana de 05/06 junho, para dar seguimento a esta magnifica competição Iberica de clássicos.