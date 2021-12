Iberian Historic Endurance anuncia calendário para 2022 | AutoSport

O calendário para 2022 do Iberian Historic Endurance foi anunciado. A competição ibérica irá começar com o Exclusive Test Day nos dias 18 e 19 de março, onde pilotos e equipas testam e preparam os seus preciosos carros clássicos de modo a prepararem da melhor forma o ano de 2022.



Já as corridas começam em Barcelona no Espiritú de Montejuic nos dias 02 e 03 de abril. Neste evento de a grelha do HE estará na companhia das grelhas do FIA Masters Historic Racing aguardando a presença de muitos entusiastas no traçado catalão.

De seguida, nos dias 20 a 22 de maio, o pelotão do Historic Endurance ruma até ao Grand Prix Historique de Pau! Depois de 3 anos de ausência, o HE regressa às ruas históricas da vila de Pau com duas corridas de 45 minutos de duração cuja as poucas vaga esgotaram em todas as edições em que o HE viajou a este traçado junto dos Pirinéus franceses.

Para continuar a viagem por traçados históricos, nos dias 24 a 26 de junho, o Iberian Historic Endurance estará em Spa-Francochamps para cumprir a corrida de 3 horas. Um evento que conta sempre com uma grelha recheada de autênticas joías e grelhas que chegam aos 80 carros no traçado belga de 7 km..

Após Spa, o HE dirige-se até ao Sul de Portugal, para cumprir a sua primeira prova em solo nacional no ano de 2022. Nos dias 30 e 31 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve será cumprido o quarto evento do ano na data e localização ideal para o inicio das férias de verão.



Após a pausa de verão, o Iberian Historic Endurace regressa à atividade para o famoso Estoril Classics, nos dias 08 e 09 de outubro. Um dos maiores eventos de automóveis clássicos do mundo onde a competição ibérica tem o previlégio de ser a corrida de encerramento deste grande evento. O Estoril Classics conta com a presença das variadas grelhas do promotor francês Peter Auto e pelos F1 históricos numa corrida organizada pela Race Ready.

Após a festa que é o Estoril Classics, a comitiva ibérica dirige-se até ao centro da Península Ibérica, para o Espiritú de Jarama. Localizada em Madrid, a pista de Jarama é sempre um dos pontos altos do ano para o Historic Endurance. Com a companhia do HGPCA e Formula Lurani, o Iberian Historic Endurance completará nos dias 22 e 23 de outubro última jornada dupla de 2022.

A concluir o ano e pelo décimo ano consecutivo, o Iberian Historic Endurance estará presente para cumprir os 250 km do Estoril, que terão lugar nos dias 18 e 19 de novembro.



Para Diogo Ferrão, responsável pelo Iberian Historic Endurance : “Depois de 2 anos difíceis para viajar, em 2022 estamos de volta aos grandes eventos, com um calendário em alguns dos circuitos/eventos mais entusiasmantes do Sul da Europa.

Em 2022, apostámos em proporcionar aos nossos pilotos a maior diversão possível em eventos únicos e míticos, sejam nas ruas de Pau ou na montanha-russa de Portimão.“