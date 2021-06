Iberian Historic Endurance: 37 equipas em Jarama | AutoSport

No próximo fim de semana o Iberian Historic Endurance visita ao Circuito de Jarama. Após cerca de 1 mês desde o primeiro desafio em Portimão, pilotos e equipas são postos à prova no exigente circuito na capital espanhola. O fim-de-semana irá contar com duas provas de 50 minutos cada e com uma extraordinária grelha de partida com 37 máquinas representando alguns dos mais desejados modelos dos anos 60 e 70.

A grande novidade desta segunda prova da competição é a presença de 2000 espectadores nas bancadas do circuito, mantendo o Paddock reservado a Pilotos e equipas. .



Entre os inscritos, destaque para a Gentlemen Drivers Spirit (GDS). A lista de inscritos conta com 1 raro BMW 1800 TISA, com Alberto Velez-Grilo e o seu filho Tomás ao volante. Tal como na época, os BMW terão a oposição de dois Cortina Lotus, nas mãos de Luís Sousa Ribeiro e de Luís Gama Rocha, que à semelhança da última prova trás o seu filho Diogo para dividir a condução, fazendo expectar um fantástico duelo. Os Datsun 1200 não ficaram de fora e o piloto espanhol Guillermo Velasco dividirá o volante com Francisco Freitas que regressam ao HE preparados pela Eficar Team, João Neves e Paulo Lima, de igual forma num Datsun 1200, também não faltaram à chamada e estarão presentes na grelha em Jarama. Também inscritos nesta categoria está o emblemático Ford Anglia de António Castro e Stig Nas. Sem dúvida um dos favoritos ao Index de Performance Cuervo y Sobriños! Por último, os Porsche 911 SWB dos Lisboetas Nuno Nunes e Piero dal Maso e dos espanhóis Carlos Beltran e Pablo Tarrero.



A categoria H-1965 contará com o Alfa Romeo Giulietta Sprint de Luís Delso e Carlos de Miguel e com o Porsche 356 preparado pela Garagem João Gomes com Pedro Moriyon e José Carvalhosa a dividirem as lides do volante. De relembrar que estes são fortes candidatos à vitória no Index Performance Cuervo y Sobriños.



A categoria H-1971 é sem dúvida a categoria mais concorrida com 11 equipas. Jorge Guimarães desloca-se a Jarama com o Volvo 121. Serão 2 os Lotus Elan, um preparado pela RP Motorsport, Joaquim Soares a solo e Filipe Matias que divide o papel de piloto com Pedro Cerqueira, o carro britânico é preparado e assistido pela Monteiros Competições. Teremos também o Ford Escort RS 1600 de Miguel Ferreira e Francisco Carvalho que querem repetir o bom resultado obtido em Portimão. Também o Alfa Romeo GTAM de Jorge Santos / Alcides Petiz marcará presença em Espanha tal como o BMW 2800CS de Domingos Sousa Coutinho que nesta internacionalização estreia um novo companheiro de equipa, Rui Maia.

Por fim, a categoria terá 6 exemplares Porsche, quatro vindos de Espanha pilotados por Antonio Gutierrez/Jesus Fuster, Ildefonso/Alfonso Garcia e Alberto Pecanins, as duas primeiras duplas de Porsche 2.5 ST, Manuel de la Torre com um 914/6, Albert Pecanins com um 911 2.2. Piero dal Maso brinda-nos uma vez mais com o seu 911 2.5 ST. E de terras gaulesas Alexis Raoux trás um Porsche 911 ST.



A categoria H-76 irá contar com a presença do Saab Sonett III de Paulo Sousa/Francisco Pinto. Esta categoria é normalmente conhecida pelos Porsche e desta vez não será exceção. A Garagem Aurora traz 5 equipas, com a primeira internacionalização de Mário Meireles a solo no que toca às lides de condução tal como Pedro Bastos Rezende a que se juntam as duplas Bruno Duarte/Filipe Jesus, Alfredo Martinez/Jesus Fuster .Também a MR Auto inscreve um Porsche para Carlos Brizido/João Pina Cardoso. Os Catalães da Nou Onze inscrevem uma viatura para António Cubero e a AF Motorsport terá ao volante os regressados Juan Carlos Zorrilla e Tomas Moreno, Vasco Nina com o seu habitual Porsche 911 3.0 RS assistido pela GFC Motor. Eduardo Davila leva também à semelhança dos anteriores um carro da marca alemã, com um Porsche 911 3.0. Nesta categoria H-76 ainda se junta o Seat 124 da Zaragoza Romero com Álvaro Bajo Robles e Mauricio Bajo ao volante.

Nesta lista de luxo falta ainda categoria H-GTP & Sports Cars, que está reservada a carros carismáticos e únicos até 1965, com Merlyn MK4 de Carlos Barbot, assim como o Lotus Seven da dupla João Mira Gomes/Nuno Afoito, que terão como adversário Paulo Rompante no seu esbelto Alfa Romeo Ti Super. Jordi Puig brindar-nos-á com o seu potente e elegante Ford GT40. Depois da sua estreia no Estoril Classic .



Diogo Ferrão, responsável pela competição Iberian Historic Endurance, afirma que “Após tanto confinamento, voltar a poder ir a Espanha numa pista mágica como Jarama é extremamente motivador. O traçado de 1967 muito desafiante e perfeito para estes carros assim como a localização em Madrid para os Pilotos e respetivas famílias. De destacar a forte adesão de muitas equipas espanholas que regressam após quase 2 anos de inatividade.

Com o verão ai à porta, viveremos calorosos momentos, mas sempre respeitando o distanciamento social dentro e fora de pista!”



A qualificação para as duas corridas começa às 18h35 de dia 05 de Junho, sábado, com a primeira corrida a ser realizada às 12H05 de domingo, enquanto que a segunda corrida do Iberian Historic Endurance está marcada para as 16h00 no mesmo dia.