Historic Endurance regressa a Valência com grelha de luxo e mais de 30 Clássicos

Após um interregno de verão de três meses, o Iberian Historic Endurance está de volta ao Circuito Ricardo Tormo, em Valência, entre os dias 12 e 14 de setembro de 2025. A prova, integrada no Valencia Iberian Racing Festival, promete um espetáculo vibrante com mais de trinta carros inscritos, reunindo algumas das máquinas mais icónicas do automobilismo histórico europeu. Este traçado seguro e técnico é ideal para explorar o potencial destes clássicos, com duas corridas de cinquenta minutos onde a estratégia, a gestão mecânica e a regularidade serão tão cruciais quanto a velocidade.

Ford GT40 em destaque

Com um pelotão repleto de diversidade e qualidade, tanto pelo historial desportivo como cinematográfico, os Ford GT40 inscritos captam de imediato a atenção. Paulo Lima regressa ao volante do seu exemplar, que tantas alegrias lhe tem proporcionado no Historic Endurance. Desta vez, o piloto português enfrentará a oposição de um carro idêntico, inscrito pela equipa belga HY Racing. Habituados a competir ao volante de um Cobra Daytona, Olivier Muytjens e Brice Pineau – uma dupla experiente e com provas dadas – estreiam em Valência o seu magnífico GT40.

A diversidade dos Clássicos em pista

A lista de inscritos é invejável, com muitos outros carros que escreveram páginas da história do automobilismo. Da Suíça, pai e filho Guillaume Huber e Ralf Huber vão conduzir, respetivamente, um Ford Mustang e um Shelby GT350, dois carros espetaculares preparados pela Calvin Motors. Ainda no universo dos muscle cars, o estrondo saído dos escapes do Chevrolet Corvette L88 de Pedro Bethencourt e Jorge Nogueira Pinto fará certamente as delícias dos fãs.

Timothy Mahapatra, no seu Jaguar E-Type versão semi-Lightweight, e Laurent Jaspers, no Jaguar E-Type versão 63, irão espalhar velocidade e requinte britânico pela pista. Os carros das marcas do Reino Unido terão uma presença mais numerosa neste fim de semana, principalmente na classe H-1965, onde correm estes dois “Big Cats” e cinco Lotus Elan, em várias especificações, que prometem batalhas acesas. Entre eles destacam-se Paul O’Reilly no Elan S1 da SPY Motorsport, Richard Bateman e Roger Barton no Elan da Batman Motorsport, e Jeremy Clark num S4 da Torco Racing Oils. François Guerin traz a jogo o seu Lotus Elan +2, assistido pela RP Motorsport, ao passo que a Team Rascagnères by Racing Car Mews colocará em pista, para além de um Lotus Elan, também um protótipo Lotus 23B para Xavier Rascagnères, Jérôme Peyrat e Didier Mantz. O contingente britânico fica completo com o Mini Cooper de Antonio Escalante e com o MGB de Gonçalo Silva e Jorge Pinto, assistido pela Best Lap Garage, dois carros que regressam após algumas temporadas de ausência.

Ainda no mundo anglófono, junta-se este fim de semana à grelha de partida Manuel Domingues, que se estreou no Jarama Classic no automobilismo, com um Ford Escort preparado pela ASM Team – uma equipa que chegou a dar cartas nas provas de resistência a nível mundial, incluindo várias participações nas 24 Horas de Le Mans. Outro representante da marca da oval azul é o sempre espetacular Capri 2600 RS dos irmãos José e Pablo Rueda.

Presença germânica e o domínio Porsche

A presença germânica nas corridas de clássicos faz-se sentir através de duas marcas: a BMW, nos Turismos, e a Porsche, nos GT. Na grelha de partida deste fim de semana estarão um BMW 2800 CS, partilhado por Rui Maia e Pedro Maia, e um BMW 1800 TiSAm, da dupla pai e filho Alberto e Tomaz Velez-Grilo – que este fim de semana também irão conduzir um Fórmula Ford nas duas corridas da Single Seater Series.

A marca de Weissach é a mais representada em número. Pela primeira vez nesta temporada teremos dois 914/6 na partida, pois, para além do habitual exemplar de Manuel de la Torre, Carlos e Nuno Matos estreiam um Porsche preparado pela MR Auto. Os Porsche 911 dominam em quantidade e variedade, com modelos 3.0 RS, como os de Rafael Sanchez Alcala e Eduardo Sanchez Muñoz ou de Carlos Brízido e Miguel Lobo, o modelo R de Antonio Sainz, o 911 2.5 ST de António Castro Ortega e Jesus Escribano, e o 911 2.8 RSR de Robin Ellis, pela JWA Racing. Todos competirão nas categorias H-1976 ou H-1971, prometendo duelos intensos nas curvas rápidas de Valência. Isto, sem esquecer que a Garagem João Gomes colocará em pista o Porsche 911 SWB de Nuno Nunes e o Porsche 911 2.5 ST de Piero Dal Maso, José Carvalhosa e Guilherme Dal Maso – dois carros tradicionalmente muito fortes na classe GDS.

Charme italiano e presença japonesa

Numa grelha tão cosmopolita, o charme italiano fica a cargo dos Alfa Romeo GTAm da dupla portuguesa Jorge Santos e Alcides Petiz – um nome grande da história da velocidade em Portugal – e do local Roberto Diaz-Rincon.

Uma última nota para a presença de dois japoneses, neste caso dois Datsun 1200 inscritos na classe GDS: um para os portugueses Davide Marques e Rui Castro, e outro para a dupla ibérica Guillermo Velasco e Francisco Freitas.

Index de Performance e transmissão global

Numa prova que combina o encanto dos clássicos com a adrenalina do endurance, sob as regras rigorosas do Anexo K e a filosofia dos “três C” — Sem Batidas, Sem Batotas, Sem Queixumes —, na primeira corrida do fim de semana estará também em disputa a vitória do Index de Performance. Esta classificação visa premiar a regularidade, consistência e mérito relativo de cada equipa, tendo em conta o desempenho dos seus carros em função das suas características técnicas, e não apenas o resultado absoluto na corrida. O vencedor será premiado com um relógio exclusivo da marca suíça, de raízes latinas, Cuervo y Sobrinos. O vencedor desta classificação, que reflete o verdadeiro espírito da competição, costuma sair do grupo de carros de menor cilindrada, como os eternos favoritos Lotus Elan, o Datsun 1200 ou até o Porsche 911 SWB.

Como é tradição, a qualificação do Historic Endurance será disputada na manhã de sábado, pelas 10h45, com a primeira corrida agendada para as 17h00. A segunda corrida decorrerá pelas 12h15 de domingo e será transmitida em direto via live streaming no canal de YouTube da Race Ready.

Pela primeira vez, uma corrida do Historic Endurance será transmitida em espanhol, inglês, italiano e alemão em simultâneo. A consolidação a nível europeu da competição promovida pela Race Ready permitirá que a prova seja transmitida pelo Parc Fermé TV, em italiano, e pelo Motorsport Television Deutschland, em alemão – tal como já acontece, desde o início do ano, em inglês, pelo canal de YouTube da AlphaLive. O canal televisivo italiano Motoretro TV, em parceria com o Parc Fermé TV, também passará a transmitir as provas do Historic Endurance em diferido.