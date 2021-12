Historic Endurance regressa a Barcelona | AutoSport

O Iberian Historic Endurance e a Carrera 80’s chegaram a acordo para estarem presentes no evento Espírito Montjuic no Circuito de Barcelona-Catalunya.

Assim, no próximo dia 02/03 de Abril, o calendário de 2022 do Historic Endurance irá começar num circuito que a competição apenas visitou em 2019. Em 2022, para além do Historic Endurance e Carrera 80’s, o evento contará com os Masters Historic F1 e o Masters Historic Sports Cars entre outros.

As 2 competições terão tempos de pista independentes, com 2 corridas do Historic Endurance com o formato habitual e a nova competição Carrera 80’s com uma corrida independente de 50 minutos.

Sobre o calendário total de 2022: “Tem sido um ano complicado, com ainda muita incerteza e o regresso dos eventos internacionais que coloca pressão extra nas datas disponíveis nos circuitos. Assim que tivermos a confirmação dos eventos finais iremos revelar o nosso calendário para 2022.