Historic Endurance: Grelha de sonho nos 250 km do Estoril

A 13ª edição dos 250 km do Estoril by Powershield encerra, como é tradição, uma temporada de ouro do Iberian Historic Endurance, trazendo ao Autódromo do Estoril uma grelha rica em história, prestígio e diversidade. Este ano, são 47 carros clássicos de competição – entre GT, protótipos e turismos – conduzidos por pilotos de várias gerações e nacionalidades, num fim-de-semana marcado tanto pela camaradagem como pela intensa luta em pista no Estoril Endurance Festival.

Esta prova vai muito além de uma corrida comum para os amantes do automobilismo clássico: é um reencontro entre passado e presente, um Carnaval da resistência onde a clássica largada ao “estilo Le Mans” revive às 15h10 de sábado, com o pelotão alinhado na recta da meta, carros de um lado e pilotos do outro, num momento de pura emoção e adrenalina.

Após etapas em circuitos emblemáticos como Spa-Francorchamps, Jarama, Ricardo Tormo, Estoril e Algarve, esta será a última prova da época, juntando cerca de oitenta pilotos de doze nacionalidades, que conduzem verdadeiras máquinas de sonho de dezasseis construtores diferentes. Cada carro transporta consigo uma história única, fruto de dedicação e inúmeras horas de restauro e afinação.

Entre os favoritos está Pedro Bastos Rezende, que tentará repetir o triunfo dos últimos dois anos com o seu Porsche 911 3.0 RS, procurando ser o primeiro a alcançar três vitórias neste desafio. Outros vencedores históricos presentes incluem a dupla João Mira Gomes / Nuno Afoito com o Lotus Seven de 2014 e Carlos Barbot ao volante do seu Merlyn MK4 de 2019 e 2020. Equipas que ainda não venceram a prova mas ganharam em 2025, como Bruno Duarte / Filipe Jesus (Porsche 911 3.0 R) e Paulo Lima (Ford GT40), também prometem animar a corrida, assim como o duo Brice Pineau / Olivier Muytjens, que substituem o Ford GT40 pelo Shelby Cobra Daytona.

A fama dos 250 km do Estoril ultrapassa fronteiras, atraindo pilotos como Masami Fujita e Kei Ando, do Japão, que alinham com o Alfa Romeo GTA, ou o jovem alemão Finn Gehrsitz, destaque no Mundial FIA de Endurance, que dividirá um Alfa Romeo GTAm. Nomes consagrados como Martin Stretton e Alex Collins também marcam presença com o Ford GT40, ao passo que a experiência das equipas com passado nas 24 Horas de Le Mans reforça o prestígio do evento.

O Historic Endurance distingue-se ainda pela competição no Index of Performance, um ranking especial que avalia o desempenho relativo de cada carro consoante a idade, cilindrada e especificações técnicas, nivelando as diferenças do pelotão histórico e favorecendo clássicos como os Lotus, Porsche 356 e 911 SWB, Alfa Romeo e MINI. O vencedor deste índice recebe o relógio Cuervo y Sobrinos, símbolo da fusão entre tradição, beleza e desempenho que caracteriza as corridas clássicas europeias.

O programa começa com treinos privados na sexta-feira, 28 de novembro, seguidos pela qualificação de 50 minutos no sábado às 10h30. A corrida de duas horas inicia-se às 15h20, contando com três paragens obrigatórias nas boxes, apesar das equipas escolherem onde reabastecer. A estratégia nas paragens, decisiva neste tipo de provas, é um elemento central, dando ainda mais emoção ao evento que culmina com a chegada ao cair do crepúsculo.

Para os adeptos que queiram vivenciar a última jornada do campeonato ao vivo, a entrada na Bancada B é gratuita, enquanto o acesso ao paddock custa 15 euros por dia ou 20 euros para todo o fim-de-semana, com bilhetes disponíveis antecipadamente em BOL.pt ou nas bilheteiras do circuito durante o evento.