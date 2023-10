Historic Endurance, Estoril Classics: Bruno Santos conquista o seu primeiro triunfo | AutoSport

O Iberian Historic Endurance encerrou mais um fim de semana de enorme sucesso do Estoril Classics 2023, numa animada corrida de cinquenta minutos em que Bruno Santos levou a melhor sobre o pelotão de quarenta e quatro carros, conquistando o seu primeiro triunfo na mais prestigiada competição de carros clássicos da Península Ibérica.

Num dia em que as bilheteiras do Autódromo do Estoril voltaram a esgotar para assistir a um dos melhores festivais de automobilismo para viaturas clássicas da Europa, existia uma enorme expectativa em relação à corrida do Historic Endurance que neste fim de semana se disputou em parceria com a Liqui Moly.

Após determinada grelha de partida numa sessão de qualificação emocionante no dia de sábado, o Merlyn Mk4 de Carlos Barbot e Pedro Matos dividiu a primeira linha da grelha de partida com o Porsche 911 3.0 RS de Bruno Duarte, enquanto os dois Ford GT40 de Paulo Lima e Christian Oldenhorff compunham da segunda linha e os 911 3.0 RS de Pedro Bastos Rezende e Cláudio Vieira, a terceira.

A primeira parte da corrida proporcionou vários pontos de interesse e quatro diferentes líderes até à paragem obrigatória nas boxes. No arranque, os dois primeiros da grelha de partida foram superados pelos dois Ford GT40 da segunda fila. Paulo Lima assumiu a liderança da corrida nos primeiros momentos, mas acabou por ser ultrapassado por Bruno Santos. Contudo, o Porsche também não ficaria durante muito tempo no topo da classificação, pois o alemão Christian Oldenhorff, que trocou o seu Alfa Romeo GTAm por o ainda mais potente Ford GT40, chamava a si a liderança da corrida.

A paragem obrigatória nas boxes voltou a baralhar os lugares cimeiros, com os Porsche de Bruno Santos, Pedro Bastos Rezende e Cláudio Vieira, por esta ordem, a assumirem as três primeiras posições da corrida. Ligeiramente mais atrás, os dois GT40 de Paulo Lima e Christian Oldenhorff travaram uma luta empolgante com o Merlyn MK4 pelo quarto lugar e pela primeira posição da classe GTP & Sportscar. Se os carros da marca de Deaborn eram mais rápidos em velocidade de ponta, o Merlyn era muito mais eficaz nas zonas sinuosas do circuito de Cascais, permitindo à equipa Carlos Barbot/Pedro Matos efetuar a volta mais rápida da corrida à 13ª passagem.

A sete minutos do fim, uma situação de Safety-Car juntou novamente o pelotão, para um “sprint” final de uma volta ao traçado do Estoril. Bruno Santos não acusou a pressão de sair na frente, destacando-se dos demais, levando o seu Porsche a cruzar a linha de meta na primeira posição, conquistando assim o triunfo na classe H-1976. Pedro Bastos Rezende levou a melhor sobre Cláudio Vieira na luta pelo segundo posto, mas este último acabaria por ser mais tarde penalizado. Mário Meireles e Vasco Nina, em Porsche 911 2.8 RS, subiram a um pódio da classe H-1976 constituído por três exemplares da marca de Weissach e todos eles preparados pela Aurora Motorsport, o braço desportivo da Garagem Aurora.

No segundo pelotão, o Merlyn Mk4 da dupla Carlos Barbot/Pedro Matos suplantou os dois Ford GT40 nos últimos e emocionantes momentos da corrida, vencendo a classe GTP & Sportscar. Christian Oldenhorff, que ainda apanhou um susto momentos antes da interrupção, efetuando um pião, foi o segundo classificado, ao passo que Paulo Lima foi o terceiro classificado, num fim de semana em que demonstrou uma enorme evolução com um carro que ainda está a descobrir.

Na sessão de qualificação, o Shelby Cobra Daytona da dupla francófona Brice Pineau / Olivier Muytjens foi a mais veloz da classe H-1965, mas na corrida, Andy Newall e Rhea Sautter, num Jaguar E-Type azul-turquesa de 1961, lideraram durante grande parte da corrida. Contudo, o duo anglo-germânico realizou uma corrida entretida, com sucessivas trocas de posições, com Palle Pedersen e o seu Ginetta G4R. Porém, no final da corrida ficou à mercê do Shelby Cobra Daytona que acabou por ser mais forte e vencer nos H-1965. Ainda na mesma classe, Thorkild Stamp e Michael Holden foram os terceiros classificados no Porsche 904/6 preparado em Portugal pela Raul Cunha Vintage Garage.

Volker Hichert e Björn Ebsen, em Alfa Romeo GTAm, celebraram um merecido triunfo na classe H-1971, seguidos Franck Biraben, em Porsche 911 R. Jorge Guimarães, no seu Volvo 121, tornou a sua resiliência e consistência num pódio numa das provas mais animadas da temporada.

A classe Gentleman Drivers Spirit (GDS) voltou a reunir um leque variado de participantes e viveu-se o domínio absoluto dos Porsche 911 SWB, que ocuparam os três primeiros lugares. O duo Nuno Nunes e Piero dal Maso foi o mais forte, vencendo, tendo os restantes lugares do pódio ficado na posse de Pedro Moryion/José Carvalhosa e Carlos Beltran, por esta ordem.

O fim de semana não terminou sem a atribuição ao vencedor do Index of Performance de um relógio exclusivo da Cuervo y Sobrinos, a marca histórica de relógios suíços, considerada como a única e genuína que possui um legado latino autêntico e comprovado. O vencedor desta classificação, que não aquele que corta a linha de meta em primeiro, mas sim aquele que executa em pista a melhor prestação em função da idade, cilindrada e tipo de carroceria da sua viatura, foi o francês Vincent Tourneur em Porsche 356 SC.

As emoções das corridas dos Historic Endurance regressam dentro de duas semanas no programa do Jerez Historic Festival, no Circuito de Jerez-Ángel Nieto, de 20 a 22 de outubro.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.