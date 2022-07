Historic Endurance: ‘Espíritu del Jarama’ cancelado, Circuito de Navarra é o novo destino | AutoSport

‘Modern Meets Classic’ – O Historic Endurance vai regressar este ano ao moderno Circuito de Navarra, em Espanha, onde terá novamente a companhia da HGPCA Pre ’66 GP, competição para F1 que participaram nos Grande Prémios até 1966.

Devido ao cancelamento da 4ª edição do “Espíritu del Jarama”, dada a impossibilidade do promotor espanhol do evento em organizar o mesmo no circuito da periferia de Madrid, a Race Ready manteve o seu compromisso em realizar duas provas do Historic Endurance em Espanha esta temporada. Sendo assim, no mesmo fim de semana para qual estava agendado a visita a Jarama, 22 e 23 de Outubro, a mais prestigiada competição de viaturas clássicas da Península Ibérica desloca-se ao autódromo inaugurado em 2010.

Situado junto à vila de Los Arcos, a cerca de 20 km de Logroño, cidade conhecida pelo turismo gastronómico e por ser o centro dos famosos vinhos Rioja, o circuito de 3,933 km e de Grau 2 da FIA é reconhecido pelas suas rápidas curvas 1 e 4, a que seguem longas e difíceis travagens. Apesar de ser mais conhecido por acolher eventos de duas rodas, a airosa pista do norte de Espanha recebeu populares campeonatos da década passada, como o Campeonato FIA GT1, Superleague Formula ou as competições de clássicos da Peter Auto.

Também pela mão da Race Ready, em parceria com a Historic Grand Prix Car Association, os monolugares da HGPCA Pre ’66 Grand Prix – viaturas que participaram nos Grande Prémios até 1966 – vão estrear-se no circuito espanhol. Esta será a primeira vez que o Circuito de Navarra recebe monolugares que participaram em Grande Prémios, sendo que estes celebram o glamour do automobilismo das décadas 1950s e 1960s, uma era de inovação que ajudou a educar novas gerações de fãs do desporto no passado.

Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, refere: “Gostaríamos muito de ter regressado a Jarama, no entanto, por força das circunstâncias, que não são do nosso controlo, esta visita foi forçosamente adiada para uma próxima oportunidade. Quisemos manter o compromisso com os nossos pilotos e na mesma data vamos visitar um dos circuitos mais seguros e modernos da Península Ibérica. Fomos muito bem recebidos há 4 anos e prometemos um dia voltar, e nada melhor que fazê-lo agora na companhia dos monolugares da HGPCA Pre ’66 Grand Prix.”

Depois dos êxitos da passagem por Pau e Spa-Francorchamps, a próxima prova do Historic Endurance, competição que se move pelo conceito “No Crashing, No Cheating, No Complaining”, será já a jornada dupla do Algarve Summer Party, no fim de semana de 30 e 31 de Julho.