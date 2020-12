Historic Endurance e da Carrera Los 80’: fim de festa

Para encerrar a temporada de clássicos, a caravana do Historic Endurance e da Carrera Los 80’s viajou para Jerez de La Frontera para terminar o ano em pleno. Apesar da época do ano, as equipas tiveram direito a um fantástico dia de sol com uma temperatura acima dos 16ºC. Jerez de La Frontera é prodígia nestas “recaídas” de bom tempo no inverno e este fim-de-semana não foi exceção.

Face às circunstâncias da pandemia e da data Natalicia, o Iberian Historic Endurance correu, excecionalmente, em conjunto com a nova competição Espanhola Carrera Los 80’s, trazendo a Jerez mais de 30 equipas e mais de 50 pilotos.

Com a manhã a ser reservada para a qualificação, o piso seco levou a que a dupla espanhola Gonzalez/Lopez agarrasse a primeira linha da grelha de partida. A equipa Madrilena, com o original Porsche 968 CS, que estreavam na Carrera los 80s, garantiu a Pole, com a tripla espanhola Gutierrez/Ochagavia/Fuster, em Porsche 911 2.5 ST, a ficarem logo atrás e serem os melhores da H1971. Já Ricardo Pereira / José Basso surpreendiam com um espetacular terceiro lugar com o Ford Escort RS2000. Já no Ford Mustang Shelby GT350, os suíços, pai e filho, Ralf e Max Huber foram os melhores da H65, com Paulo Duarte em Golf GTi logo atrás a liderar o Pre-1981 grupo 2, outra categoria dos H-1981. A liderar o grupo dos Gentlemen Drivers Spirit, saia Nuno Nunes, de Porsche 911 SWB, com o Francês Vincent Tourneur logo atrás a um segundo de distancia e com o Mini de Claudio Mota/Francisco Borreguero na terceira posição.

Corrida limpa e com decisões de posições na última volta

Na partida, o destaque foi para o Ricardo Pereira/Jose Basso com o Escort preparado no Porto pelo primeiro piloto a conseguir dominar os 30 primeiros minutos da prova, sempre seguido de perto por Piero Dal Maso em Porsche 911 2.8 Carrera RSR e Luis Pedro Liberal que, ao lutarem entre si, iam perdendo tempo para o líder.. No entanto, como ia com pneus Toyo em vez dos obrigatórios Avon/Dunlop, foi obrigado a parar mais tempo na troca de Piloto.

Assim após a troca de Pilotos, o novo líder era agora Piero Dal Maso, seguido de José Carvalhosa e da dupla Pai e Filho Idelfonso e Alfonso Garcia. Rafael e Sanchez Alcalá, outros pilotos Andaluzes a correr em casa, seguiam de Porsche 911 2.7 RS a defender o segundo lugar da categoria H76 com a tripla Gutierrez/Ochagavias/Fuster a cair uns lugares nesta fase inicial, a serem os terceiros da H71. Logo atrás, o fantástico Shelby GT350 dos suíços Ralf e Max Huber esperavam uma escorregadela dos que seguiam à sua frente, mas contentes por serem os líderes da H65.

Nuno Nunes liderava tranquilamente a categoria GDS com o seu bonito Porsche 911 SWB e mais atrás, Paulo Duarte, de VW Golf GTi debatia-se com outro Golf Gti de pai e filho Menezes, que representavam o Group 1 mas que, infelizmente, viriam a desistir prematuramente.

O português Manuel Ferrão, de Ford Escort RS 1800 passava para a frente do francês Vincent Tourneur, que estreava aqui o seu Porsche 911 SWB e já um pouco atrás de Nuno Nunes.

Após a segunda paragem, os espanhóis Alfonso e Idelfonso Garcia assaltam a liderança da corrida com o seu Porsche 911 2.5 ST e mais atrás, o anterior líder, Piero Dal Maso, de Porsche 911 2.8 RSR entra em luta direta com outro modelo idêntico da casa de Estugarda, mas um 2.5 ST, que disputa a categoria H71 e é pilotado pela tripla espanhola Gutierrez/Ochagavias/Fuster. José Carvalhosa vinha mais atrás, também em Porsche 911 2.5 ST e consolidava o terceiro lugar da H71. Rafael e Eduardo Sanchez Alcalá vinham em perseguição e mantinham o segundo lugar da H76.

Na Gentlemen Driver Spirit, Nuno Nunes continuava a liderar de Porsche 911 SWB sobre o Francês Vincent Tourneur, enquanto Paulo Duarte impunha o seu VW Golf Gti no Grupo 2 e animava agora a corrida com uma luta com o Ford Escort RS 2000 de Basso/Pereira, que representava o Group 1 Portugal. O fecho do pelotão cabia agora a Manuel Ferrão, de Ford Escort RS 1800.

Na fase final da corrida e depois da última paragem obrigatória nas boxes, Piero Dal Maso volta a recuperar a liderança da prova para não mais voltar a largar e cortar a meta em primeiro, vencendo também a categoria H76. José Carvalhosa, de Porsche 911 2.5 ST, que liderava até ao momento a categoria H71, não resistiu aos ataques que a tripla espanhola Gutierrez/Ochagavias/Fuster em modelo idêntico, vinha a fazer e na última volta perdeu a liderança da categoria H71, ficando com o segundo lugar. A família Garcia, também de Porsche 911 2.5 ST, foram os terceiros da H71 num dos seus melhores resultados de sempre. Na H76, o vencedor da corrida foi secundado por Luis Pedro Liberal/Francisco Freitas que fez uma prova de traz para a frente e por Rafael e Eduardo Sanchez-Alcalá, de Porsche 911 2.7 RS. Nuno Nunes, que vinha logo a seguir no seu Porsche 911 SWB, foi o vencedor da Gentleman Drivers Spirit, deixando o francês Vincent Tourneur, também de Porsche 911 SWB em segundo desta categoria e o Datsun de Tomás Pinto Abreu a fechar o Podium.

Os suíços Ralf e Max Huber levaram, desta vez, o seu Ford Shelby GT350 até final e venceram a categoria H65, enquanto Paulo Duarte levou o seu VW Golf GTi a vencer o Grupo 2, com Manuel Ferrão, em Ford Escort RS 1800, a ser o segundo.

O Iberian Historic Endurance terminou aqui a temporada de 2020 e para Diogo Ferrão “esta prova foi marcada por um ambiente excecionalmente bom, porque as equipas participantes vieram divertir-se nos longos 250KM do Jerez. Sem um único Safety Car, tivemos vários líderes em cada categoria e todos regressam a casa com mais força para aguentar mais uns longos meses de pandemia até à Maio quando devemos lançar o calendário do próximo ano!”