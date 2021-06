Historic Endurance: Belgas Van Riet/ Bouvy colocam Shelby Cobra na Pole | AutoSport

A qualificação para a quinta edição das 3 Horas de SPA já tiveram lugar na mítica pista belga. A qualificação definiu a grelha de partida para amanhã, mas o principal objetivo passou por conhecer melhor o circuito e claro, fazer o melhor tempo desta qualificação de forma a posicionarem-se para a partida.

Apesar da pandemia que assola todo o mundo, foi num ambiente de verão que quase uma centena de pilotos divididos por 44 veículos conheceram a pista de SPA-Francorchamp enquanto tentavam fazer o melhor tempo possível durante a qualificação.

Com uma grelha repleta dos mais variados modelos, quase todos com grande história no desporto automóvel, foi o fabuloso Shebly Cobra de Christophe Van Riet e Frédéric Bouvy, pilotos Belgas diversas vezes campeões conseguiram a Pole Position. Os mesmos vão sair na frente dos dois Porsche 911 3.0 Carrera RS Dinamarqueses, um com Annette Rolner e Michael Holden ao volante e o segundo dividido entre Lars Rolner e o filho Andreas Rolner.

Os Lotus Elan sempre favoritos à vitoria final devido aos seus bons consumos de combustível, tiveram mais uma excelente prestação com a equipa familiar Alemã Graf Von Wedel com a quarta posição e segundos no H-1965. Têm, no entanto, de se preocupar com o Ford Mustang Holandês de Bas Jansen e Jac Meeuwissen.

De destacar a categoria H-1971, onde foi o Alfa Romeo GTAm conhecido pelas cores da “Paris Match” a conseguir o melhor tempo, seguido pelos Portugueses Piero dal Maso / José Carvalhosa no fiável Porsche 911 2.5 S/T, que por sua faz foi perseguido pelo carismático Ford Mustang 302 dos belgas Emiel De Weerdt and Luc Branckaerts.

Entre os Portugueses, para alem dos já citados Porsche, qualificaram-se ainda Manuel e Diogo Ferrão no Ford Escort Twin Cam ex-Team Palma no 28º lugar e 6º da categoria e Vasco Nina / Antonio Castro em BMW 1600ti no 31º lugar e 7º da categoria.

Para Diogo Ferrão os dados estão lançados para a prova de amanhã. “Tivemos um primeiro dia em Spa-Francorchamps espectacular. O longo e difícil traçado de SPA faz com que a qualificação seja apenas um indicador do que vai acontecer amanhã, onde a prova de 3 Horas, reabastecimentos e mudanças de Piloto fazem toda a diferença. O que é seguro é o fantástico ambiente que se vive durante a corrida de respeito entre todos numa corrida que ficará certamente na memoria de todos os que podem estar presentes. Os dados estão lançados para amanhã e que ganhe o mais rápido e com melhor estratégia no final das longas 3 horas…”, explicou.

As 3 Horas de Spa têm início às 18h55 de Sábado e terminando ainda de dia às 21h55 (hora local)