Historic Endurance: 250 km do Estoril com nova data | AutoSport

É um dos fins de semanas mais esperados do Iberian Historic Endurance. O derradeiro evento do ano, os 250 km do Estoril, duas corridas da Carrera Los 80 e a prova final para a decisão dos títulos do Group 1 Portugal, é sempre um dos mais esperados, mas a organização foi obrigada a adiar a prova. Calendarizada para 25 e 26 de novembro, a prova passa agora para o fim-de-semana seguinte, o primeiro fim de semana de dezembro.

Esta alteração de datas deveu-se ao elevado risco de não serem proporcionadas as melhores condições em termos de horário e organização de paddock aos intervenientes, o que poderia colocar em causa a qualidade de um evento que goza hoje um estatuto vincado não só no automobilismo nacional mas também internacional.

A prova de encerramento do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance, duas outras competições sob a alçada da Race Ready, irão manter-se na mesma data, no fim de semana de 25 e 26 de novembro.

Para além dos 250 km do Estoril e das duas corridas de 40 minutos da Carrera Los 80, o programa do fim de semana de 2 e 3 de dezembro também incluirá várias outras atividades dentro e fora de pista, como a corrida de duas horas do Group 1 Portugal, uma exibição de Fórmula Vee e iniciativas direcionadas para os clubes automóveis de clássicos.

Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, refere que “todos sabem o enorme esforço que faço para nunca ter de alterar os calendários inicialmente divulgados. Contudo, e felizmente, todas as competições presentes no evento do ano passado cresceram, e se no ano passado já encontramos dificuldades logísticas e de horário para organizar o evento de final de temporada no Estoril, este ano, em função do número esperado de inscritos, tornou-se impossível organizar o mesmo com a qualidade que todos esperam de nós. Ao termos o fim de semana dedicado aos 250 km do Estoril, temos a possibilidade de realizar algumas surpresas que irão dar ainda mais carisma à prova.”

O evento dos 250 km do Estoril contará com os treinos cronometrados de todas as competições no sábado, assim como a prova do Historic Endurance que termina com o pôr-do-sol. No domingo, terão lugar as duas corridas da Carrera los 80, assim como a prova de 2 Horas, que habitualmente decide os títulos, do Group 1 Portugal.

Calendário de 2023:

06/07 Maio – Algarve Welcome Spring – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

20/21 Maio – Grand Prix de Pau Historique – Circuit de Pau-Ville 🇫🇷

10/11 Junho – Supercars en Jarama – Circuito del Jarama 🇪🇸

08/09 Julho – Spa Summer Classic – 3 Horas de Spa 🇧🇪

07/08 Outubro – Estoril Classics – Autódromo do Estoril 🇵🇹

21/22 Outubro – Jerez Historic Festival – Circuito de Jerez-Ángel Nieto 🇪🇸

02/03 Dezembro – 250km Estoril – Autódromo do Estoril 🇵🇹