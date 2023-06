Historic Endurance: 10º aniversário no Jarama Classic | AutoSport

O Iberian Historic Endurance faz este fim de semana a sua primeira incursão da temporada de 2023 em Espanha, fazendo parte do elenco do Jarama Classic, o maior festival de clássicos de competição do histórico circuito de Madrid.



Com quatro dezenas de carros divididos pelas cinco categorias, o Historic Endurance promete oferecer aos muitos milhares de espetadores que se deslocarem ao Circuito de Jarama sensações inesquecíveis e uma oportunidade única de apreciar a paixão e a destreza de habilidosos pilotos ao volante de máquinas que escreveram fascículos memoráveis do desporto motorizado.



A grelha de partida do Historic Endurance conta com dois exuberantes Ford GT40, um a ser conduzido por Paulo Lima e outro pelos locais Jordi Puig/Fernando Navarrete, que dominaram os acontecimentos da última vez que o Historic Endurance visitou a pista madrilena, e dois protótipos lightweight que sobressaem à vista, o Elva MK7 de Javier Macias/Carlos de Miguel e do Merlyn MK4 de Carlos Barbot, outro ex-vencedor neste traçado de 3,4 quilómetros.

Mas não só na classe GTP & SportsCar se encontram carros arrebatadores, pois na H-1965 estará novamente o imponente Shelby Cobra Daytona dos franceses Brice Pineau/Olivier Muytjens, que tão bem andou na prova de Portimão, assim como dois “convidados” muito apreciados pelo público, o colossal Shelby Cobra Daytona Coupé de Miguel Lobo e o magnífico BMW 3.0 CSL de Miguel Ferreira/Francisco Carvalho.

Além dos tradicionais favoritos na luta pelos lugares cimeiros, como são os Porsche 911 3.0 RS, preparados pela Garagem Aurora, conduzidos por Pedro Bastos Rezendes e pelas duplas Cláudio Vieira/Bruno Santos e Mário Meireles/Vasco Nina (911 2.8 RS neste caso), a primeira corrida em Espanha do ano terá obviamente um influxo de pilotos locais, que não querem perder a oportunidade de participar num evento desta dimensão.



Na categoria GDS, o habitué Carlos Beltran faz equipa com o amigo Pablo Tarrero, num Porsche 911 SWB, enquanto que Antonio Castro Ortega alinha com um Ford Anglia na companhia do sueco Stig Nas. Na categoria H-1965, onde o Porsche 356 B de Pedro Moriyon (partilhado com José Carvalhosa) é sempre um dos favoritos, Guillermo Velasco espera finalmente voltar ao volante do seu elegante Porsche 356, sempre acompanhado pelo português Francisco Freitas, ao passo que António Noguera correrá a solo com o seu Lotus Elan.



Nos H1971, o contingente espanhol é reforçado pelo Alfa Romeo 1750 GTAm de Roberto Diaz-Rincon, mas também pelo Porsche 914 de Manuel la Torre, pelo 911 2.5 ST da dupla António Castro Ortega/Stig Nas, e pelo 911 ST de Alfonso García/Ildefonso García. Ainda inscrito está o Datsun SSS, com que Marc Mayoral dividirá o esforço de condução com o alemão Ralf Schniztler. Entre o batalhão de carros da marca Porsche da classe H-1976, estão ainda os 911 3.0 RS de Jesus Fuster, Juan Alonso/Jose Antonio Zorilla e Rafael Sanchez/Eduardo Sanchez.



A marca suíça, de alma latina, Cuervo y Sobrinos voltará a oferecer um relógio exclusivo ao vencedor do Índex de Performance, a classificação construída com base nos resultados da primeira corrida, que habitualmente premeia os veículos mais antigos ou com menor cilindrada.



O Jarama Classic não é apenas sobre corridas, mas também sobre celebrar a herança automobilística e a cultura de cada época. Num ambiente agradável para toda a família desfrutar, os fãs e entusiastas terão acesso ao paddock e, assim, a ocasião de admirar de perto estas relíquias automotivas de competição, para além de terem a oportunidade de usufruir de atividades interativas como simuladores, pistas de scaletrix, karting ou mini-motos



No final da corrida de sábado, a Race Ready vai comemorar o 10º aniversário do Historic Endurance, com uma cerimónia em homenagem aos participantes da primeira corrida da história da maior competição de clássicos do sul da Europa, que teve lugar neste mesmo circuito exatamente no segundo fim-de-semana de Junho de 2013.



O programa do Historic Endurance em Jarama divide-se pelos dois dias do fim de semana, com a qualificação e a primeira corrida a serem disputadas no sábado, pelas 13h50 e 17h55 (hora local). A segunda corrida de 50 minutos está agendada para as 13h00 (hora local) e terá transmissão televisiva em directo nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready.