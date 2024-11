Estoril Endurance Festival: Quantidade e qualidade na grelha da 12ª edição dos 250 km do Estoril

A temporada desportiva da velocidade nacional chega ao fim este fim de semana no histórico Autódromo do Estoril, com o Estoril Endurance Festival by Powershield. Este evento recebe a 12ª edição dos 250 km do Estoril, a icónica prova de encerramento da época do Iberian Historic Endurance que se realiza ininterruptamente desde 2013.

Mais de noventa pilotos, representando onze diferentes nacionalidades, estarão na grelha de partida desta emblemática corrida de resistência de fim de ano. A prova, que é sempre uma das mais emocionantes do calendário, contará com um impressionante pelotão de quarenta e nove carros. Estes automóveis de colecção, oriundos de dezasseis marcas distintas, refletem a diversidade e riqueza histórica que caracteriza o desporto motorizado na Península Ibérica.

Este evento celebra a rica história do automobilismo, com máquinas que resgataram a era de ouro das corridas, proporcionando aos fãs um espetáculo inesquecível. Todas as diferentes classes estão bem representadas, com um total de doze participantes na classe H-1971, seguida de perto por onze carros na classe H-1965. As classes GDS e H-1976 contam com nove participantes cada, ao passo que a classe GTP & SC reúne seus participantes, a que se juntam ainda dois “convidados”. Esta variedade de carros e classes oferece uma dinâmica emotiva a uma corrida cuja incerteza irá certamente durar até à bandeira de xadrez.

Os mais belos carros de GT e de Turismo do sul da Europa, fabricados até 1976, alinharão para uma partida estilo ‘Le Mans’, onde depois da Banda Filarmónica de Talaíde, atuar será dada a partida. Pilotos e máquinas enfrentam uma disputa que exige tanto rapidez como estratégia, dada a complexidade do planeamento dos reabastecimentos e das trocas de pilotos. O espetáculo no final da corrida, com o fogo de artifício, irá dar um toque ainda mais especial a esta prova já por si extraordinária.

Entre os carros em destaque há que contar com os dois Ford GT40, tripulados por Paulo Lima e Christian Oldendorff, a prometerem reeditar o duelo do Estoril Classics, como favoritos na categoria GTP & SC, categoria essa que contará com dois ex-vencedores dos 250 km do Estoril: o Merlyn MK4 de Carlos Barbot (2019) e o Lotus Seven de Nuno Afoito/João Mira Gomes (2014).

Na classe H-1976, espera-se um confronto animado entre os vários Porsche 911 RS, onde pilotos com carreira internacional como Markus Paltalla, que fará equipa com Paul Daniels, Ricardo Megre, que acompanhará Frederico Brion Sanches, ou Pedro Bastos Rezende poderão marcar a diferença, embora Bruno Santos e a dupla Bruno Duarte/Filipe Jesus já mostraram que são capazes de vencer.

Na categoria H-1971, Rafael Cerveira Pinto e Carlos Dias Pedro quererão manter a boa forma com o Alfa Romeo GTAm, mas a concorrência é forte, com o BMW 2800 de Domingos Sousa Coutinho, desta vez acompanhado por Paulo Sousa, e o Datsun 240Z de Fernando Gaspar, Fernando Mayer Gaspar e do histórico Aníbal Rolo, a serem oposição garantida.

Os Shelby Cobra destacam-se no pelotão espectacular dos H-1965 – Damien Kohler e Brice Pineau/Olivier Muytjens (modelo Daytona) – onde há os rápidos Lotus Elan, um Jaguar E de Eduardo Costa, o Marcos 1800 GT de Jeremy da Rocha/Mathieu Personnaz, o Porsche 904/6 de Thorkild Stamp/Michael Holden, e ainda um muito raro Bizzarrini 5300 GT, a ser partilhado por Volker Hichert e Björn Ebsen.

Last but not least, na GDS (Gentleman Driver Spirit), os três MG B vão enfrentar a concorrência dos Porsche 911 SWB e 356, embora o favoritismo recaia no Ford Cortina Lotus magistralmente conduzido por Luís Sousa Ribeiro.

No Historic Endurance, o Index of Performance é um dos elementos-chave do fim de semana. Nesta classificação, cujo vencedor leva para casa um muito cobiçado relógio exclusivo da Cuervo y Sobrinos, cada carro é avaliado com base em uma série de critérios, incluindo o ano, peso e características específicas do modelo. Este sistema é crucial para o espírito de competição amigável e justa que o Iberian Historic Endurance promove, tornando cada prova mais emocionante e imprevisível, em que os carros de menor cilindrada, como os Datsun 1200, Porsche 356 ou os Lotus Elan, podem ambicionar um triunfo sobre os carros tradicionalmente mais rápidos em pista.

Com a qualificação agendada para as 10h30 de sábado, a partida para os 250 km do Estoril está planeada para as 15h15 do mesmo dia.