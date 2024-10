Estoril Classics: Qualificação abre portas a prova emocionante no Iberian Historic Endurance

O eclético pelotão do Iberian Historic Endurance entrou hoje em pista no Autódromo do Estoril para disputar a sessão de qualificação, que determinou a ordem da grelha de partida para a corrida da maior competição de automóveis clássicos no sul da Europa, integrada no programa da 8.ª edição do Estoril Classics.

Num palco onde todos querem participar — afinal, trata-se de um dos maiores eventos de clássicos a nível mundial —, a qualificação foi aguerrida, com os pilotos a explorarem as capacidades das suas máquinas, mas sem excessos, pois a corrida de amanhã será decisiva.

Na primeira linha da grelha de partida de amanhã, não estará um, mas sim dois Ford GT40 da classe H-GTP & SC, os únicos carros que conseguiram ultrapassar a barreira dos 2 minutos.

Paulo Lima superou por escassas sete décimas Christian Oldendorff, antecipando uma corrida de alto nível para amanhã. Na segunda linha de partida estarão Bruno Santos, ao volante de um Porsche 911 3.0 RS preparado pela Aurora Motorsport, e outro Ford GT40, dos dinamarqueses Otto Reedtz-Thott e Jakob Holstein, um carro que nasceu do que sobrou do GT40 MKI da equipa Comstock Racing Team, tragicamente destruído nas 12 Horas de Sebring de 1966.

Contudo, não foi apenas no topo da tabela de tempos que se discutiram, ao décimo de segundo, as melhores posições para o arranque de amanhã. Na Gentlemen Driver Spirit (GDS), que engloba todas as viaturas equipadas com motores até 1300 cc e todos os carros de Turismo até 2000 cc, João Neves e Francisco Gonçalves, em Datsun 1200, foram os mais rápidos, seguidos pela dupla Nuno Nunes/Piero Dal Maso, num Porsche 911 SWB, sempre candidato ao triunfo, e pelo Austin Mini Cooper S da dupla britânica Ellie Birchenhough/Nick Topliss.

Na classe H-1965, uma décima de segundo separou o Shelby Cobra Daytona de Olivier Muitjens do AC Cobra do duo Damien Kohler/“Maverick”. O Porsche 904/6 de Thorkild Stamp e Michael Holden vai alinhar mais atrás na grelha de partida, mas vários carros vão posicionar-se ao longo da corrida na luta por um lugar no pódio.

Numa classe tão heterogénea como a H-1971, o mais rápido foi o imponente Chevrolet Corvette da dupla Pedro Bethencourt/Nogueira Pinto, cujo motor L88 da General Motors tem um cantar inconfundível. Os tempos seguintes ficaram na posse dos Alfa Romeo GTAm da dupla nacional Rafael Cerveira Pinto/Carlos Dias Pedro e do alemão Henry Wegener, seguidos dos Porsche 911 2.5 ST da dupla pai e filho Piero e Guilherme Dal Maso e do Porsche 911 ST dos espanhóis Alfonso e Ildefonso García.

Entre os concorrentes da classe H-1976, de onde frequentemente saem os vencedores das corridas, Carlos Vieira, o terceiro mais rápido da sessão, verá nos seus retrovisores o carro idêntico conduzido por Frederico Brion Sanches e pelo estreante nesta competição, mas com vasto currículo em competições ibéricas, Ricardo Megre. Os tempos das outras duplas de Porsche, Vasco Nina/Mário Meireles, Bruno Duarte/Filipe Jesus e Carlos Brízido/João Pina Cardoso, não refletem inteiramente o real andamento destes pilotos, que certamente também almejam uma subida ao pódio no maior festival de automóveis clássicos de competição do sul da Europa.

Com o mote “Relaxed Historic Racing” e o objetivo de proporcionar corridas animadas de clássicos para Gentlemen Drivers nos melhores eventos e circuitos do sul da Europa, não há prova do Historic Endurance em que não seja atribuído o Index de Performance. Frequentemente, o vencedor desta classificação sai do grupo de viaturas de menor cilindrada, e aquele que conseguir esse feito amanhã levará para casa um belíssimo exemplar do prestigiado relojoeiro suíço Cuervo y Sobrinos.

A corrida de cinquenta minutos, com uma paragem obrigatória nas boxes, está agendada para as 16h20 de domingo, esperando-se muita animação na pista e várias lutas ao longo do pelotão.