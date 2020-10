Estoril Classics: Iberian Historic Endurance ao rubro

Num fim de semana em que o Iberian Historic Endurance integra o cartaz do Estoril Classics 2020, um dos mais conceituados eventos do panorama europeu de automóveis clássicos de competição, o espetáculo está garantido com uma lista de lotação esgotada. Um total de 44 equipas disseram presente para um fim de semana empolgante de regresso à ação.

Com uma exigente corrida de 50 minutos pela frente agendada para amanhã, domingo, os concorrentes deram o máximo em cada metro do traçado ao longo das duas sessões de qualificação, disputadas entre sexta-feira e este sábado, no difícil circuito do Estoril. Sessões de grande emoção, com todos a lutarem para conseguir a melhor posição numa grelha cheia, que exige o máximo de cada piloto.

Com um potente Ford GT40, Olivier Tancogne foi o mais rápido em ambas as sessões e na categoria H-GTP, assinando a pole para a corrida de amanhã, com Carlos Barbot/Pedro Matos, em Merlyn MK4 logo atrás. Uma excelente performance igualmente assinada por Lars Rolner, que ao volante do seu Porsche 911 3.0RS ditou o ritmo nos H-76, com Carlos Brizido e João. P. Cardoso a serem os segundos melhores da categoria, também em Porsche 911 3.0RS.

Entre os concorrentes da H-65, o AC Cobra Daytona, pelas mãos de Xavier Tancogne, fez o melhor tempo na qualificação, seguido do Jaguar E-Type de Rhea Sautter e Andrew Newall. Domingos Coutinho, em BMW 2800 CS, rubricou o melhor registo nos H-71, com o segundo tempo a ficar na posse do trio do Porsche 2.5 ST, Piero Dal Maso/José Carvalhosa/Nuno Nunes. Na comitiva dos Gentleman Driver Spirit, foi o Datsun 1200 de Francisco Freitas/Guillermo Velasco a assinar a melhor volta, seguido do Ford Anglia de António Castro.

Após duas sessões de qualificação ao rubro, pilotos e equipas do Iberian Historic Endurance têm amanhã, domingo, o grande desafio do fim de semana. Uma corrida 50 minutos onde cada metro poderá ser decisivo e com uma grelha que constitui uma montra de fantásticos exemplares que fazem parte da história da competição automóvel mundial. Uma corrida que será emblemática, agendada para amanhã às 16h35, e que poderá ser acompanhada em direto, através do Live Stream do evento na página oficial do Youtube da Race Ready e na página oficial do Facebook do Estoril Classics 2020.