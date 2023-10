Estoril Classic, Historic Endurance: Qualificação emocionante | AutoSport

O eclético pelotão do Iberian Historic Endurance vestiu-se a rigor, envergando as cores da Liqui Moly, para marcar presença no Estoril Classics, disputando esta tarde a sessão de qualificação que determinou a grelha de partida para a muito esperada corrida de amanhã.

A competição automóvel de clássicos mais prestigiada da Península Ibérica proporcionou, ao muito público presente nas bancadas do Autódromo do Estoril, uma sessão de qualificação emocionante, em que o ágil Merlyn MK4 de Carlos Barbot e Pedro Matos fez o melhor tempo em 1:58.593. A dupla da Foguete Racing, que ficou também com a pole-position da classe GTP & Sportscar, vai partilhar a primeira linha da grelha de partida com o Porsche 911 3.0 RS de Bruno Santos, o mais rápido dos carros da classe H-1976, que na sua volta mais rápida foi apenas três décimos de segundo mais lento que o protótipo ‘lightweight’ de construção britânica.

Para a corrida da quinta prova da temporada, a segunda linha da grelha de partida vai ser partilhada pelos espectaculares Ford GT40 de Paulo Lima e de Christian Oldendorff, piloto que inicialmente se inscreveu num Alfa Romeo GTAm. Numa sessão disputada sob intenso calor, que colocou pilotos e máquinas à prova, Pedro Bastos Rezende e Cláudio Vieira qualificaram os seus Porsche 911 3.0 RS na terceira linha da grelha de partida.

Numa qualificação em que as equipas tiveram que combinar a missão de obter um tempo rápido, com a de encontrar as melhores afinações para domingo, o Shelby Cobra Daytona da dupla francófona Brice Pineau / Olivier Muytjens foi a mais veloz da classe H-1965, ao passo que os portugueses Domingos de Sousa Coutinho e Ricardo Pereira, conhecedores exímios do traçado de Cascais, ao volante do BMW 2800 SC, marcaram o melhor registo dos H-1971.

Entre os concorrentes da categoria Gentleman Driver Spirit (GDS), João Neves e Francisco Gonçalves destacaram-se aos comandos do Datsun 1200, um modelo que tem muitas histórias em seu nome no automobilismo nacional.

Com o mote “Relaxed Historic Racing” e o objectivo de proporcionar corridas animadas de clássicos para Gentlemen Drivers nos melhores eventos e circuitos do sul da Europa, não há prova do Historic Endurance em que não seja atribuído o Index de Performance. O vencedor desta classificação, que habitualmente sai do leque de viaturas com menor cilindrada, ganhará um exemplar exclusivo do relojoeiro suíço Cuervo y Sobrinos.

A corrida do Historic Endurance encerra a edição 2023 do Estoril Classics, com a partida agendada para as 17h30. Esperam-se 50 minutos de incerteza e muita adrenalina que poderão ser acompanhados em directo no Facebook do Estoril Classics (https://www.facebook.com/EstorilClassics) ou no Youtube da Race Ready (https://www.youtube.com/@racereadyhistoricracingbyd6318).

