Duas novidades no calendário 2023 do Historic Endurance | AutoSport

O Iberian Historic Endurance mantém a fórmula de sucesso e apresentou o calendário para 2023 com duas novidades. A competição arranca e termina em Portugal, mas regressa às origens em Espanha.

O Iberian Historic Endurance celebra o seu 11º aniversário em 2023 e a prestigiada competição de clássicos da Race Ready irá apostar na continuidade, mantendo a regulamentação técnica e desportiva de sucesso e o mesmo número de provas, enquanto regressará às origens, com a novidade da visita a dois dos circuitos mais carismáticos em Espanha a voltarem a um calendário repleto de grandes eventos.

A temporada arranca com o Estoril Exclusive Test, no Autódromo do Estoril, no mês de Março, numa oportunidade única para testar as máquinas antes da primeira prova do ano que está agendada para o fim de semana de 7 e 8 de Maio no Autódromo Internacional do Algarve. A exemplo do ano transacto, o imponente e moderno circuito de Portimão acolherá duas corridas de 50 minutos da competição que se rege pelo espírito dos “3 C” – No Cheating, No Crashing, No Complaining.

O Iberian Historic Endurance não se ficará apenas pela Península Ibérica, indo visitar novamente dois dos circuitos icónicos do automobilismo mundial no centro da Europa. O decorado pelotão teve a honra de ser novamente convidado para fazer parte do programa do Grand Prix de Pau Historique, dando a oportunidade aos pilotos e equipas conduzirem num dos mais antigos circuitos citadinos europeus na segunda prova da época.

Ainda no universo da francofonia, a caravana do Iberian Historic Endurance regressará no Verão às Ardenas belgas, mais precisamente ao Circuit de Spa-Francorchamps, para mais uma edição das 3 Horas de Spa. Sete dezenas de carros são esperados no “le plus beau Circuit du Monde” para esta “mini-maratona” no fim de semana do Spa Summer Classic.

A Race Ready Espanha receberá novamente um total de quatro corridas em dois eventos. Desta vez o pelotão Relaxed Historic Racing vai voltar às origens, com dois circuitos míticos espanhóis: Jarama e Jerez. No fim de semana de 10 e 11 de Junho, nos arredores de Madrid, o Iberian Historic Endurance vai ser uma das provas cabeça de cartaz do “Supercars en Jarama”, um evento organizado pela Race Ready no Circuito del Jarama, uma infraestrutura erguida em 1967.

De volta ao calendário também está o Circuito de Jerez, outro ex-circuito de F1 e casa do MotoGP em Espanha. O ansiado retorno ao Jerez Historic Festival está planeado para o fim de semana de 21 e 22 de Outubro quando o clima é mais propício à prática do automobilismo neste ponto do globo.

Entre os dois eventos espanhóis, pela mão da Race Ready, realiza-se no Autódromo do Estoril um dos maiores eventos de carros clássicos na Europa. Com a presença de muito público e um ambiente extraordinário, que nos remete aos “anos de ouro” do Autódromo do Estoril, é esperada “casa cheia” para a única corrida integrada no popular Estoril Classics.

A temporada encerra com a grande festa do Iberian Historic Endurance, os tradicionais 250km do Estoril, no fim de semana de 25 e 26 de Novembro, onde se voltará a organizar a partida simbólica ao “estilo Le Mans” no melhor espírito das corridas de resistência, com quatro turnos de condução, reabastecimentos e estratégia.

1000km Trophy e Index of Performance – Uma Aposta Acertada

O Iberian Historic Endurance manterá a mesma estrutura de classes no próximo ano – Gentleman Drivers Spirit (GDS), H.1965, H1971, H-1976 e GTP & Sports Cars – assim como a aposta no 1000km Trophy e no Index of Performance.

O 1000km Trophy pretende valorizar a equipa mais consistente ao longo da época, premiando o binómio carro/piloto que participa em mais corridas e que mais quilómetros percorre ao longo da época do Iberian Historic Endurance.

Já o vencedor do Index of Performance de cada prova não tem de ser o primeiro a ver a bandeira de xadrez, mas sim o melhor classificado após um calculado com base num coeficiente aplicado a cada modelo, onde se valorizam os carros mais antigos e de menor cilindrada, sendo mais um incentivo à participação com carros diferentes e de menor cilindrada, que dão um igual ou até mesmo superior prazer de condução.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, “este ano, que vai ser bastante especial para nós, teremos um regresso às origens e aos circuitos mais populares em Espanha, após um ano de ausência, onde fomos experimentar novos traçados e desafios. Em 2023, vamos continuar a apostar nesta fórmula que é sinónimo de vitalidade e sucesso.”

Calendário de 2023:

18/19 março – Estoril Exclusive Test – Autódromo do Estoril 🇵🇹

07/08 maio – Algarve Welcome Spring – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

20/21 maio – Grand Prix de Pau Historique – Circuit de Pau-Ville 🇫🇷

10/11 junho – Supercars en Jarama – Circuito del Jarama 🇪🇸

08/09 julho – Spa Summer Classic – 3 Horas de Spa 🇧🇪

07/08 outubro – Estoril Classics – Autódromo do Estoril 🇵🇹

21/22 outubro – Jerez Historic Festival – Circuito de Jerez-Ángel Nieto 🇪🇸

25/26 novembro – 250km Estoril – Autódromo do Estoril 🇵🇹